Красноярское метро продлят до Емельяновского района

Городской метрополитен получил статус объекта регионального значения.

Первую ветку метро в Красноярске планируется продлить до поселка Элита в Емельяновском районе. Об этом сказано в законе о строительстве линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе, который вчера сразу в двух чтениях приняли депутаты Законодательного Собрания Красноярского края.

Помимо этого в документе закреплены все этапы строительства и маршрут ветки. Так, начинаться она будет от ул. Высотная. Следующие станции появятся на ул. Копылова и у Ж/Д вокзала. Далее — площадь Революции, ул. Карла Маркса и ул. Шахтеров, от которой начнется наземная часть линии до ул. Ястынская. Этот этап планируют реализовать за 10 лет и потом уже ветку поведут к Элите.

Также новый закон наделил красноярское метро статусом объекта регионального значения.

Строительство метро в Красноярске началось осенью 2022. Параллельно с этим продолжается процесс разработки его проектной документации, которая, по планам, должна быть завершена к 2024.

Читайте также:

«Все идет по плану»: в Красноярск привезли технику для строительства метро

Субподрядчик строительства метрополитена в Красноярске, компания «Бамтоннельстрой-Мост», передислоцировала в Красноярск часть необходимой техники.

«Моспроект-3» нашел субподрядчика для строительства метро в Красноярске

В декабре 2022 ГК «Моспроект-3» заключила контракт с компанией «Бамтоннельстрой-Мост», которая займется строительством метро в Красноярске.

Премьер Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метро

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края, стал фигурантом уголовного дела, связанного со строительством метро.