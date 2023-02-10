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Красноярское метро продлят до Емельяновского района

Красноярское метро продлят до Емельяновского района
Автор фото: Сергей Филинин. Иллюстрация: /vk.com/feelek

Городской метрополитен получил статус объекта регионального значения.

#НОВОСТИ

Первую ветку метро в Красноярске планируется продлить до поселка Элита в Емельяновском районе. Об этом сказано в законе о строительстве линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе, который вчера сразу в двух чтениях приняли депутаты Законодательного Собрания Красноярского края.

Помимо этого в документе закреплены все этапы строительства и маршрут ветки. Так, начинаться она будет от ул. Высотная. Следующие станции появятся на ул. Копылова и у Ж/Д вокзала. Далее — площадь Революции, ул. Карла Маркса и ул. Шахтеров, от которой начнется наземная часть линии до ул. Ястынская. Этот этап планируют реализовать за 10 лет и потом уже ветку поведут к Элите.

Также новый закон наделил красноярское метро статусом объекта регионального значения.

Строительство метро в Красноярске началось осенью 2022. Параллельно с этим продолжается процесс разработки его проектной документации, которая, по планам, должна быть завершена к 2024.

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Субподрядчик строительства метрополитена в Красноярске, компания «Бамтоннельстрой-Мост», передислоцировала в Красноярск часть необходимой техники.

«Моспроект-3» нашел субподрядчика для строительства метро в Красноярске

В декабре 2022 ГК «Моспроект-3» заключила контракт с компанией «Бамтоннельстрой-Мост», которая займется строительством метро в Красноярске.

Премьер Красноярского края стал фигурантом дела о строительстве метро

Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края, стал фигурантом уголовного дела, связанного со строительством метро.

Автор: Петр Савельев
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