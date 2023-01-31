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В Красноярске примут закон о метро

В Красноярске примут закон о метро
Иллюстрация: Красноярское метро

Региональное правительство внесло в Заксобрание проект закона «О линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе Красноярске».

#НОВОСТИ
Проект разработан в целях признания объекта капитального строительства – линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе Красноярске объектом регионального значения», — пояснил Егор Васильев, депутат ЗС края.
Планируется, что в перспективе метро пройдет по территории сразу двух муниципальных образований, включённых в состав Красноярской агломерации, — Красноярска и Емельяновского района. 
 
Законопроект будут рассматривать на заседании профильного комитета 6 февраля, а затем на сессии, которая запланирована на 9 февраля. 
 
Напомним, строительство будет включать три этапа. Первая линия пройдет от остановки «Высотная» до «Улицы Шахтеров», вторая линия — от остановки «Улица Шахтеров» до «Улицы Ястынской». И на третьем этапе планируют сделать ветку от Высотной в направлении Ботанического, населенных пунктов Бугачево, Минино и Элита. Генподрядчиком строительства является ГК «Моспроект-3», а субподрячиком —  «Бамтоннельстрой-Мост».
 
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Автор: Петр Савельев
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