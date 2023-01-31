В Красноярске примут закон о метро

Региональное правительство внесло в Заксобрание проект закона «О линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе Красноярске».

Проект разработан в целях признания объекта капитального строительства – линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в городе Красноярске объектом регионального значения», — пояснил Егор Васильев , депутат ЗС края.

Планируется, что в перспективе метро пройдет по территории сразу двух муниципальных образований, включённых в состав Красноярской агломерации, — Красноярска и Емельяновского района.

Законопроект будут рассматривать на заседании профильного комитета 6 февраля, а затем на сессии, которая запланирована на 9 февраля.

Напомним, строительство будет включать три этапа. Первая линия пройдет от остановки «Высотная» до «Улицы Шахтеров», вторая линия — от остановки «Улица Шахтеров» до «Улицы Ястынской». И на третьем этапе планируют сделать ветку от Высотной в направлении Ботанического, населенных пунктов Бугачево, Минино и Элита. Генподрядчиком строительства является ГК «Моспроект-3», а субподрячиком — «Бамтоннельстрой-Мост».

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