В Красноярске в этом году построят 9 км новых дорог

В мэрии поделились планами строительства новых дорожных объектов в 2023. Так, в этом году достроят дорогу к школе в микрорайоне «Бугач». Ее протяженность составит 1,4 км.

Также в этом году планируют возвести переезд через Северное шоссе и две дороги в мкрн Солнечный: на пр. Молодежный и в районе ул. Гриболевская, Соколовская, Ольховая, Черемуховая. На правом берегу будет готова развязка в « Тихих Зорях », а в Октябрьском районе — дорога в створе ул. Волочаевской. Всего в 2023 планируют построить более 9 км дорог и ввести в эксплуатацию​ пешеходный переход через ул. Семафорную.

В 2022 в Красноярске было построено около 2 км дорог с ливневыми канализациями, освещением, дорожно-знаковой информацией, павильонами для ожидания транспорта. Вдоль дорог высадили газоны, деревья и кустарники, установили урны. Среди введенных объектов: дорога по ул. Байкитская от Юбилейной до Дачной; магистраль с разворотным кольцом для автобусов в «Тихих зорях»; дороги на Нор​ильской и в микрорайоне «Преображенский». На все построенные дороги действует гарантия 5 лет. Также в прошлом году был возведен пешеходный переход через улицу Калинина.

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