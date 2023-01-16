В Красноярске в этом году построят 9 км новых дорог
В мэрии поделились планами строительства новых дорожных объектов в 2023. Так, в этом году достроят дорогу к школе в микрорайоне «Бугач». Ее протяженность составит 1,4 км.
Строительство дороги-дублера ул. Гайдашовка начнется в 2023. Протяженность дороги составит чуть больше 1,1 км.
В ремонт дорог Красноярского края в 2022 вложено 3,5 млрд
В 2022 краевые дорожники отремонтировали участки маршрутов с высокой интенсивностью как в пригородах Красноярска, так и в отдаленных территориях.
Проект дороги от Судостроительной до Гладкова в Красноярске прошел госэкспертизу
Проект дороги по улице Судостроительной до жилого дома № 175 на Гладкова получил положительное заключение государственной экспертизы. Подготовительные работы по строительству уже начались.