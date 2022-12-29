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Проект дороги на ул. Космонавтов в Красноярске прошел госэкспертизу

Проект дороги на ул. Космонавтов в Красноярске прошел госэкспертизу
Иллюстрация: Администрация Красноярска

Строительство дороги-дублера улицы Гайдашовка начнется в 2023. Протяженность дороги составит чуть больше 1,1 км.

#НОВОСТИ
Дорога пройдет от ул. 9 мая до Ястынской. Она будет двухполосной, но с расширениями до четырех полос. Там сделают тротуары, опоры освещения, ливневую канализацию, две остановки общественного транспорта, светофоры и пешеходные переходы. Вдоль дороги высадят деревья и кустарники. В проекте предусмотрели и продолжение участка дороги по ул. Мате Залки, построенной в 2021. Протяженность дороги от Мате Залки до Гайдашовки составит 190 метров.
Строительство этой дороги закольцует между собой основные улицы микрорайона Северный в единую дорожную сеть: Ястынскую, 9 мая и проспект Комсомольский. Новая дорога, по сути, станет дублером улицы Гайдашовка и позволит автомобилистам при выборе пути движения исключить участок с плотным потоком транспорта на выезд из города из своего маршрута, — рассказали в пресс-службе департамента градостроительства.
Перед тем, как приступить к строительству, рабочим предстоит перенести часть сетей водоснабжения и канализации, переустроить тепловые сети. Предварительные расчеты показали, что строительство нового дорожного объекта займет 14 месяцев. Приступить к строительно-монтажным работам планируют в 2023. Но  основное строительство дорожного полотна начнется в 2024.
 
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Автор: Петр Савельев
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