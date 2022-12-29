Проект дороги на ул. Космонавтов в Красноярске прошел госэкспертизу
Строительство дороги-дублера улицы Гайдашовка начнется в 2023. Протяженность дороги составит чуть больше 1,1 км.
Строительство этой дороги закольцует между собой основные улицы микрорайона Северный в единую дорожную сеть: Ястынскую, 9 мая и проспект Комсомольский. Новая дорога, по сути, станет дублером улицы Гайдашовка и позволит автомобилистам при выборе пути движения исключить участок с плотным потоком транспорта на выезд из города из своего маршрута, — рассказали в пресс-службе департамента градостроительства.
В Красноярске ищут подрядчика для разработки схемы улично-дорожной сети
Администрация Красноярска объявила торги по поиску подрядчика, который займется разработкой проекта улично-дорожной сети и территорий общего пользования города. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
Проект дороги от Судостроительной до Гладкова в Красноярске прошел госэкспертизу
Проект дороги по улице Судостроительной до жилого дома № 175 на Гладкова получил положительное заключение государственной экспертизы. Подготовительные работы по строительству уже начались.
В Красноярске выбрали подрядчика для проектирования дороги на улице Елены Стасовой
Сегодня выбрали подрядчика для проектирования автодороги на улице Елены Стасовой. Контракт на сумму 85 млн рублей заключат с АО «Гражданпроект»