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В Красноярске выбрали подрядчика для проектирования дороги на улице Елены Стасовой

В Красноярске выбрали подрядчика для проектирования дороги на улице Елены Стасовой
Иллюстрация: Авито

Сегодня выбрали подрядчика для проектирования автодороги на улице Елены Стасовой. Контракт на сумму 85 млн рублей заключат с АО «Гражданпроект»

#НОВОСТИ

Первоначальная цена контракта составляла 86,1 млн рублей, в результате торгов ее снизили до 85 млн рублей. АО «Гражданпроект» до конца 2023 предстоит провести инженерные изыскания и разработать проект автомобильной дороги от улицы Елены Стасовой до улицы Становой.

Дорогу нужно будет связать с уже действующей улично-дорожной сетью Красноярска. После завершения проектных работ станет известная точная протяженность автомобильной дороги. Предварительно, она составит 2,8 км.

Прежде, чем начать строительство, по проекту необходимо будет получить положительное заключение Государственной экспертизы.

Напомним, в августе 2022 был утвержден Генплан Красноярска. В документе прописано комплексное развитие района «Плодово-Ягодный». Дорога от улицы Елены Стасовой до улицы Становой обеспечит его транспортную доступность. Кроме того, после завершения строительства снизится транспортная нагрузка на микрорайон Ботанический, включая выезды из него в сторону улиц Тотмина и Высотная. Летом горожане смогут активно пользоваться дорогой для выезда в садовые товарищества.

 

Автор: Петр Савельев
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