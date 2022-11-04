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Резиденты клуба «Миллиард» обсудили метавселенную и кейсы по захвату рынков

Резиденты клуба «Миллиард» обсудили метавселенную и кейсы по захвату рынков
Иллюстрация: Миллиард

В Красноярске состоялась очередная встреча резидентов клуба «Миллиард». Разбор успешных кейсов, актуальная информация и экспертиза – резиденты продолжают делиться уникальным профессиональным опытом

#НОВОСТИ
В начале недели прошла очередная встреча резидентов «Миллиарда». Эти традиционные мероприятия не становятся реже и не переносятся. Напротив, в нынешние времена качественные социальные связи становятся для бизнеса одним из лучших антикризисных инструментов. А значит, премиум-площадка остается местом обсуждения широкого круга вопросов. 
 
Так и в минувший понедельник резиденты «размялись» на теме метавселенной. От истории возникновения и трендов перешли к возможностям, выпуску токенов и вариантах интеграции в действующий бизнес. 
Кстати, резиденты в своих плотных графиках находят время и для качественного отдыха. Один из участников встречи анонсировал закрытую вечеринку в частном рок-клубе, на которую будет приглашена звезда мирового уровня. Также на встрече был представлен развернуты доклад резидента, занимающегося IT – сферой, о физической безопасности данных предприятия. 
 
А затем резиденты приступили к разбору живых кейсов. Как правило, это на встречах занимает максимум времени. Ведь только обмен реальным опытом успешных практик, экспертизой и компетенциями имеет ценность как ответ на вызовы, с которыми сталкиваются современные предприниматели. Рассмотрели несколько: поддержка СВО, инвестпроекты по добыче полезных ископаемых, потребкооперация как инструмент привлечения инвестиций, захват рынков и выходу в лидерские позиции в России. 
 
На следующей встрече резиденты планируют поговорить о программах софинансирования и поддержки региональных и федеральных фондов, безвозвратных субсидиях. Доклад представит резидента «Миллиарда», одновременно являющийся резидентом Фонда «Сколково». Кроме того, запланировано обсуждение нескольких инвестпроектов, запланированных к запуску на территории Красноярского края. И, как обычно, их первых уст поделятся актуальной информацией из более 30 сфер бизнеса резидентов клуба «Миллиард».
Автор: Петр Савельев
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