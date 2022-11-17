Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.11
60,31
62,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В закрытом клубе «Миллиард» появилась рабочая группа по маркетплейсам

В закрытом клубе «Миллиард» появилась рабочая группа по маркетплейсам
Иллюстрация: Миллиард

В ней резиденты клуба делятся с коллегами своими кейсами, инструментами, опытом, подрядчиками и даже аналитикой.

#НОВОСТИ
Популярность маркетплейсов в последнее время растет. Об этом говорят и аналитики. Так, на начало 2021-го на Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркете» вели продажи около 115 тысяч предпринимателей, а в первом полугодии 2022-го их число увеличилось до 217 тысяч. Маркетплейс Wildberries по итогам первых девяти месяцев текущего года увеличил оборот в годовом выражении на 95% — до 1,1 триллиона рублей. 
 
Часть ритейлеров — резидентов клуба «Миллиард» — вышли на маркетплейсы несколько лет назад. Сегодня их объем выручки, например, с Wildberries уже превышает продажи всей сети. Один из резидентов — владелец сети магазинов — автоматизировал выгрузку складских остатков из 1С в реальном времени по нескольким тысячам наименований одновременно. Теперь он делится опытом с другими коллегами и помогает им внедрить инструмент в свой бизнес. Развиваться в новом направлении им проще за счет доступа к ресурсам клуба «Миллиард».  
 
В закрытом клубе «Миллиард» появилась рабочая группа по маркетплейсам 1
 
Любой средний или крупный бизнес, построены в первую очередь на умении создавать долгосрочные партнерства. И именно умение выстраивать такие партнерства и коллаборации — визитная карточка резидентов клуба «Миллиард», ставших лидерами в своих сферах. В клубе «Миллиард» есть резиденты из более, чем 30 сфер. Но они не конкурируют между собой в рамках одного региона, кто-то выходит на рынок РФ, кто-то за его пределы. Каждый готов делится своим опытом и может рассчитывать на ресурсы клуба. 
 
Читайте также:
 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Коровья столица»: откуда текут молочные реки Красноярского края«Коровья столица»: откуда текут молочные реки Красноярского края
  • Судом Роману Гольдману запрещено по ночам покидать домСудом Роману Гольдману запрещено по ночам покидать дом
  • Анжела Рябова перешла на работу в «Магнит»Анжела Рябова перешла на работу в «Магнит»
  • Сергей Попов уходит с поста первого вице-спикера Заксобрания Красноярского краяСергей Попов уходит с поста первого вице-спикера Заксобрания Красноярского края
  • Госдолг Красноярского края оказался одним из самых больших в РоссииГосдолг Красноярского края оказался одним из самых больших в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.