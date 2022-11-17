В закрытом клубе «Миллиард» появилась рабочая группа по маркетплейсам

В ней резиденты клуба делятся с коллегами своими кейсами, инструментами, опытом, подрядчиками и даже аналитикой.

Популярность маркетплейсов в последнее время растет. Об этом говорят и аналитики. Так, на начало 2021-го на Wildberries Ozon и « Яндекс .Маркете» вели продажи около 115 тысяч предпринимателей, а в первом полугодии 2022-го их число увеличилось до 217 тысяч. Маркетплейс Wildberries по итогам первых девяти месяцев текущего года увеличил оборот в годовом выражении на 95% — до 1,1 триллиона рублей.

Часть ритейлеров — резидентов клуба «Миллиард» — вышли на маркетплейсы несколько лет назад. Сегодня их объем выручки, например, с Wildberries уже превышает продажи всей сети. Один из резидентов — владелец сети магазинов — автоматизировал выгрузку складских остатков из 1С в реальном времени по нескольким тысячам наименований одновременно. Теперь он делится опытом с другими коллегами и помогает им внедрить инструмент в свой бизнес. Развиваться в новом направлении им проще за счет доступа к ресурсам клуба «Миллиард».

Любой средний или крупный бизнес, построены в первую очередь на умении создавать долгосрочные партнерства. И именно умение выстраивать такие партнерства и коллаборации — визитная карточка резидентов клуба «Миллиард», ставших лидерами в своих сферах. В клубе «Миллиард» есть резиденты из более, чем 30 сфер. Но они не конкурируют между собой в рамках одного региона, кто-то выходит на рынок РФ, кто-то за его пределы. Каждый готов делится своим опытом и может рассчитывать на ресурсы клуба.

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