В закрытом клубе «Миллиард» появилась рабочая группа по маркетплейсам
В ней резиденты клуба делятся с коллегами своими кейсами, инструментами, опытом, подрядчиками и даже аналитикой.
Популярность маркетплейсов в последнее время растет. Об этом говорят и аналитики. Так, на начало 2021-го на Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркете» вели продажи около 115 тысяч предпринимателей, а в первом полугодии 2022-го их число увеличилось до 217 тысяч. Маркетплейс Wildberries по итогам первых девяти месяцев текущего года увеличил оборот в годовом выражении на 95% — до 1,1 триллиона рублей.
Часть ритейлеров — резидентов клуба «Миллиард» — вышли на маркетплейсы несколько лет назад. Сегодня их объем выручки, например, с Wildberries уже превышает продажи всей сети. Один из резидентов — владелец сети магазинов — автоматизировал выгрузку складских остатков из 1С в реальном времени по нескольким тысячам наименований одновременно. Теперь он делится опытом с другими коллегами и помогает им внедрить инструмент в свой бизнес. Развиваться в новом направлении им проще за счет доступа к ресурсам клуба «Миллиард».
Любой средний или крупный бизнес, построены в первую очередь на умении создавать долгосрочные партнерства. И именно умение выстраивать такие партнерства и коллаборации — визитная карточка резидентов клуба «Миллиард», ставших лидерами в своих сферах. В клубе «Миллиард» есть резиденты из более, чем 30 сфер. Но они не конкурируют между собой в рамках одного региона, кто-то выходит на рынок РФ, кто-то за его пределы. Каждый готов делится своим опытом и может рассчитывать на ресурсы клуба.
Читайте также:
-
«Человек года»: эксперты определили лидеров среди красноярских сельхозпроизводителей
В шорт-лист номинации «Сельхозпроизводитель года» вошло девять аграриев, работающих в Красноярском крае. Вчера стали известны имена лучших из них.
-
В Красноярске для женщин с раком груди проведут бесплатные благотворительные операции
Благотворительный Фонд «Добро24.ру» совместно с Красноярским центром пластической хирургии ООО «ЦПХ» запускают проект «Возрождение».
-
Закрытый клуб «Миллиард» выбрал шорт-лист открытым голосованием
Впервые в истории премии «Человек года» в лонг-листе было 75 человек, и сами претенденты выбирали лучших.
-
Резиденты клуба «Миллиард» обсудили метавселенную и кейсы по захвату рынков
В Красноярске состоялась очередная встреча резидентов клуба «Миллиард». Разбор успешных кейсов, актуальная информация и экспертиза – резиденты продолжают делиться уникальным профессиональным опытом.