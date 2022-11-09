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В Красноярске для женщин с раком груди проведут бесплатные благотворительные операции

В Красноярске для женщин с раком груди проведут бесплатные благотворительные операции
Иллюстрация: добро24.ру

Благотворительный Фонд «Добро24.ру» совместно с Красноярским центром пластической хирургии ООО «ЦПХ» запускают проект «Возрождение».

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Благодаря ему у женщин с диагнозом рак молочных желез появится возможность сделать операции по реконструкции груди. В рамках благотворительного проекта центр пластической хирургии проведет шесть таких операций для женщин, перенесших мастэктомию (удаление груди) при лечении рака молочной железы. 
Реконструкция груди для женщины, победившей рак молочной железы — не просто улучшение качества жизни. Это возвращение к ней. В борьбе с заболеванием такие пациентки не только теряют важный эстетический орган, многие утрачивают семейные отношения, происходит разрыв связей с друзьями, коллегами. Женщина теряет себя после такой битвы, — рассказала сооснователь и пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру» Ольга Абанцева. — Мы счастливы, что в Красноярске есть врач и руководитель клиники, который глубоко сопереживает таким женщинам и понимает, насколько важно восстановить утраченный орган, и снова чувствовать себя живой. И снова хотеть быть счастливой. Благодаря проекту «Возрождение» и Игорю Микитину, это станет возможным в рамках этого проекта для шести женщин».
Участницами проекта могут стать женщины в возрасте от 18 до 35 лет с регионов Сибирского федерального округа. Благотворительный проект работает до 24 октября 2023. Заявку на участие в программе можно подать через БФ «Добро24.ру» по электронной почте bf@dobro24.ru.
 
Отметим, что Игорь Микитин, пластический хирург, является резидентом закрытого клуба бизнесменов «Миллиард».
Он включен в шорт-лист номинации «Предприниматель года» «Человека года». Номинацию впервые учредил сам клуб. 
 
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Автор: Петр Савельев
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