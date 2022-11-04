Закрытый клуб «Миллиард» выбрал шорт-лист открытым голосованием

Впервые в истории премии «Человек года» в лонг-листе было 75 человек, и сами претенденты выбирали лучших.

Клуб «Миллиард» провел первое отборочное мероприятие на полях премии «Человек года» по версии «Делового квартала». Являясь генеральным партнером премии, закрытый клуб бизнесменов решил учредить собственную номинацию «Предприниматель года по версии Миллиарда».

В новой, необычной номинации были заданы собственные правила отбора и оценки. Так, выбирали только из резидентов клуба, а это 75 предпринимателей, которые добились значительных успехов в бизнесе и создали ведущие компании в самых разных отраслях экономики. Также было принято решение не привлекать сторонних экспертов и выбирать лучших внутри клуба, однако открытым голосованием и обсуждая каждого «в глаза». Критерии, сформированные клубом, состояли из разных позиций. Среди которых развитие и масштабирование, вклад в отрасль и экономику региона, социальная ответственность, благотворительность, деловая репутация и активное участие в жизни клуба.

На мероприятии Андрей Перфилов, основатель и директор клуба, представил каждого из лонг-листа. И это были не сухие профайлы, а глубокий анализ деятельности претендентов. Более того, резиденты брали слово и высказывали свое мнение о каждом.

Считается, что в бизнесе каждый сам за себя и доброго слова не дождешься. Однако на голосовании клуба я увидела совершенно другое. Это по-настоящему поддерживающее сообщество, где предприниматели говорят друг о друге с большим теплом и уважением. Мне кажется, что это очень важно сегодня и отличает «Миллиард» от «тусовки по интересам». Резиденты хорошо знают друг друга, потому что постоянно делятся внутрянкой бизнеса. А такое возможно, только на территории безусловного доверия и взаимного уважения», — сказала Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал», председатель оргкомитета премии «Человек года».

В результате голосования, которое проходило открыто, был определен шорт-лист:

Михаил Афоничев («Торговый Дом Енисейпром»)

Владислав Володин («Много Мяса»)

Владимир Наседкин (ООО «Крас-Котел»)

Сергей Прокапчук (ООО «ЭлитСтрой»)

Игорь Микитин (Красноярский центр пластической хирургии)

Олег Матюшкин (СМ-Инж)

Андрей Климович (ООО «Альянссервис»)

Александр Глушков (ООО «Лист»)

Павел Тришин («Енисей-Эко»)

Сергей Кононов (ООО «Локомотив»)

По словам Андрея Перфилова, он как руководитель клуба, принял решение поддержать премию и учредить номинацию по ряду причин.

Все, что нас окружает, создано предпринимателями. Дома, дороги, продукты, связь, перечислять можно долго. Однако эти люди непубличны и часто остаются в тени. Это плохо, потому что на первый план выходят другие ролевые модели. Мы знаем каких-то медийных персон, а людей дела не знаем. Но вклад в развитие экономики, а значит и страны, делают как раз предприниматели. И надо видеть и знать тех, на кого можно ровняться. Премия «Человек года» дает возможность признания и публичности без хайпа, через открытую конкуренцию», — подчеркнул Андрея Перфилов.

Отметим, что впервые голосование по номинации прошло в формате настоящего праздника. Для резидентов и их семей была подготовлена яркая шоу-программа. И главной ее фишкой стало сольное вокальное выступление Елены Ермаковой, которая является резидентом клуба.