Проект дороги от Судостроительной до Гладкова в Красноярске прошел госэкспертизу

Проект дороги по улице Судостроительной до жилого дома № 175 на Гладкова получил положительное заключение государственной экспертизы. Подготовительные работы по строительству уже начались.

Для реализации проекта нужно купить 99 гаражей и переобустроить электросети. Сейчас определяют компанию, которая оценит стоимость имущества. Его в 2023 предстоит выкупить и затем снести.

Протяженность дороги составит 358 м. По проекту она будет двухполосной, вдоль проезжей части обустроят тротуары, сделают островки безопасности, ливневую канализацию, освещение, там появятся две остановки. Этот участок дороги подключат к системе «Безопасный город».

Это одна из самых ожидаемых транспортных связей для жителей Пашенного. Сейчас из этого района на Предмостную площадь можно выехать только через Семафорную. После строительства дороги у жителей появится альтернатива», — рассказали в пресс-службе администрации города.

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