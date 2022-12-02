Проект дороги от Судостроительной до Гладкова в Красноярске прошел госэкспертизу
Проект дороги по улице Судостроительной до жилого дома № 175 на Гладкова получил положительное заключение государственной экспертизы. Подготовительные работы по строительству уже начались.
Это одна из самых ожидаемых транспортных связей для жителей Пашенного. Сейчас из этого района на Предмостную площадь можно выехать только через Семафорную. После строительства дороги у жителей появится альтернатива», — рассказали в пресс-службе администрации города.
В Красноярске выбрали подрядчика для проектирования дороги на улице Елены Стасовой
Сегодня выбрали подрядчика для проектирования автодороги на улице Елены Стасовой. Контракт на сумму 85 млн рублей заключат с АО «Гражданпроект».
В Красноярске начали строить дорогу с Пашенного на Николаевский мост
Дорога пройдет от дома № 21 по ул. Судостроительной, по ул. Графитной на северо-запад до Николаевского моста. Протяженность объекта превысит 1 км.
Красноярская железная дорога запустила туристический маршрут «Саянский экспресс»
Первые 30 туристов протестировали мультимодальный турмаршрут от Красжд «Саянский экспресс». Он включает в себя обзорные автобусные экскурсии по Минусинску и южным районам края