В Красноярске начали строить дорогу с Пашенного на Николаевский мост

Дорога пройдет от дома № 21 по ул. Судостроительной, по ул. Графитной на северо-запад до Николаевского моста. Протяженность объекта превысит 1 км.

Строительством занимается «КДСК». Дорога будет двухполосная, вдоль проезжей части установят тротуары, освещение, остановки. Дорога пройдет через железнодорожный переезд, движение там будут регулировать.

Антона Егорова, представителя генерального подрядчика «КДСК», сейчас строители приступили к первому этапу — из створа ​По словам, представителя генерального подрядчика «КДСК», сейчас строители приступили к первому этапу — из створа дороги вынесены заборы предприятий, которые находятся на территории строительства, идет отсыпка дорожного полотна.

В следующем году мы активно зайдем на участки, которые будут выкуплены к началу строительного сезона 2023», – рассказал Антон Егоров.

Администрации города предстоит выкупить 17 земельных участков у физических и юридических лиц. С юрлицами все вопросы уже решены, с физлицами сейчас идут судебные споры. По контракту дорога должна быть построена в октябре 2023.

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