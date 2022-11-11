В Красноярске начали строить дорогу с Пашенного на Николаевский мост
Дорога пройдет от дома № 21 по ул. Судостроительной, по ул. Графитной на северо-запад до Николаевского моста. Протяженность объекта превысит 1 км.
В следующем году мы активно зайдем на участки, которые будут выкуплены к началу строительного сезона 2023», – рассказал Антон Егоров.
Уличное освещение появится на участке от центра «Спортэкс» до дамбы на Абаканской протоке. До конца осени на этом участке появится 31 опора, на каждой разместят светодиодные светильники.
Более 80 световых маркеров установили на дорогах Красноярского края
Светодиоды установили на опасных участках трасс в Емельяновском и Березовском районах. Об этом рассказали в КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».
В Красноярске изымают участки под строительство дороги в «Тихих зорях»
Для строительства дороги от улицы Лесников до Уральского переулка мэрия Красноярска на три года изымет и зарезервирует участки земли, которые расположены в зоне предстоящих работ.