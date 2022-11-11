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В Красноярске начали строить дорогу с Пашенного на Николаевский мост

В Красноярске начали строить дорогу с Пашенного на Николаевский мост
Иллюстрация: администрация города

Дорога пройдет от дома № 21 по ул. Судостроительной, по ул. Графитной на северо-запад до Николаевского моста. Протяженность объекта превысит 1 км.

#НОВОСТИ
Строительством занимается «КДСК». Дорога будет двухполосная, вдоль проезжей части установят тротуары, освещение, остановки. Дорога пройдет через железнодорожный переезд, движение там будут регулировать. 
 
​По словам Антона Егорова, представителя генерального подрядчика «КДСК», сейчас строители приступили к первому этапу — из створа дороги вынесены заборы предприятий, которые находятся на территории строительства, идет отсыпка дорожного полотна.  
В следующем году мы активно зайдем на участки, которые будут выкуплены к началу строительного сезона 2023», – рассказал Антон Егоров.
Администрации города предстоит выкупить 17 земельных участков у физических и юридических лиц. С юрлицами все вопросы уже решены, с физлицами сейчас идут судебные споры. По контракту дорога должна быть построена в октябре 2023.
 
 
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Автор: Петр Савельев
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