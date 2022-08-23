Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.08
59,13
59,39
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Более 80 световых маркеров установили на дорогах Красноярского края

Более 80 световых маркеров установили на дорогах Красноярского края
Иллюстрация: ТГ КРУДОР

Светодиоды установили на опасных участках трасс в Емельяновском и Березовском районах. Об этом рассказали в КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

#НОВОСТИ

Специалисты вмонтировали 84 синхронно светящихся маркера на а/д Емельяново — Частоостровское (участок между Творогово и Шуваево) и 127 светодиодов на а/д Красноярск — Кузнецово — Зыково (между Кузнецово и Зыково).

Индикаторы вмонтированы по линии разметки, которая разделяет потоки встречного движения транспортных средств. Работают автономно благодаря встроенным аккумуляторам, которые заряжаются от солнечной энергии.

Устройства безопасны для автомобилей, а также не разрушаются от грузового автотранспорта.

ТГ КРУДОР

Как рассказали в КрУДоре, участки для светодиодных маркеров выбрали на основе данных об аварийности и темное время суток.

«Здесь по итогам прошлых лет были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия в темное время суток. Светодиодные маркеры призваны снизить риски и сопутствующие факторы возникновения ДТП. Особенно учитывая их эффективность в условиях недостаточной и плохой видимости», — рассказал Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Отметим, в сентябре ещё 25 маркеров вмонтируют на а/д Обход ЗАТО г. Железногорск (на подъезде к посёлку Новый путь).

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске на Октябрьском мосту изменили схему движения. Крайнюю левую полосу сузили для проезда. Чтобы попасть на остров Татышев, водителям придется перестроиться.

Читайте также:

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Алексей Аксютенко намеревается выдвинуться на пост мэра КрасноярскаАлексей Аксютенко намеревается выдвинуться на пост мэра Красноярска
  • Подано еще две заявки на конкурс кандидатов по выборам мэра КрасноярскаПодано еще две заявки на конкурс кандидатов по выборам мэра Красноярска
  • В Музыкальный театр назначен новый директорВ Музыкальный театр назначен новый директор
  • Сбербанк в сентябре начнет продавать ТРЦ «Сибирский городок» и «Июнь». СноваСбербанк в сентябре начнет продавать ТРЦ «Сибирский городок» и «Июнь». Снова
  • Италия отказалась выдать России экс-главу обанкротившейся «Реставрации» Николая КоваленкоИталия отказалась выдать России экс-главу обанкротившейся «Реставрации» Николая Коваленко
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.