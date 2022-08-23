Более 80 световых маркеров установили на дорогах Красноярского края
Светодиоды установили на опасных участках трасс в Емельяновском и Березовском районах. Об этом рассказали в КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».
Специалисты вмонтировали 84 синхронно светящихся маркера на а/д Емельяново — Частоостровское (участок между Творогово и Шуваево) и 127 светодиодов на а/д Красноярск — Кузнецово — Зыково (между Кузнецово и Зыково).
Индикаторы вмонтированы по линии разметки, которая разделяет потоки встречного движения транспортных средств. Работают автономно благодаря встроенным аккумуляторам, которые заряжаются от солнечной энергии.
Устройства безопасны для автомобилей, а также не разрушаются от грузового автотранспорта.
Как рассказали в КрУДоре, участки для светодиодных маркеров выбрали на основе данных об аварийности и темное время суток.
«Здесь по итогам прошлых лет были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия в темное время суток. Светодиодные маркеры призваны снизить риски и сопутствующие факторы возникновения ДТП. Особенно учитывая их эффективность в условиях недостаточной и плохой видимости», — рассказал Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю.
Отметим, в сентябре ещё 25 маркеров вмонтируют на а/д Обход ЗАТО г. Железногорск (на подъезде к посёлку Новый путь).
Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске на Октябрьском мосту изменили схему движения. Крайнюю левую полосу сузили для проезда. Чтобы попасть на остров Татышев, водителям придется перестроиться.
Читайте также:
-
Как «сэкономить» 1,5 млрд в год на срезанном асфальте. История одного ревизора, наши дни
Дорожный «ревизор» на пенсии уверяет, что раскрыл коррупционную схему чиновников. Он обратился в полицию, где признали факт хищения денег из бюджета, но ход делу не дают. Схема все еще в действии.
-
В 2021 в Красноярском крае объектов построили на 229 млн рублей
В прошлом году объем работ, выполненный на территории Красноярского края по виду деятельности «Строительство», составил 229,6 млн рублей, — сообщают специалисты Красстата.
-
В Красноярске изымают участки под строительство дороги в «Тихих зорях»
Для строительства дороги от улицы Лесников до Уральского переулка мэрия Красноярска на три года изымет и зарезервирует участки земли, которые расположены в зоне предстоящих работ.