Более 80 световых маркеров установили на дорогах Красноярского края

Светодиоды установили на опасных участках трасс в Емельяновском и Березовском районах. Об этом рассказали в КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Специалисты вмонтировали 84 синхронно светящихся маркера на а/д Емельяново — Частоостровское (участок между Творогово и Шуваево) и 127 светодиодов на а/д Красноярск — Кузнецово — Зыково (между Кузнецово и Зыково).

Индикаторы вмонтированы по линии разметки, которая разделяет потоки встречного движения транспортных средств. Работают автономно благодаря встроенным аккумуляторам, которые заряжаются от солнечной энергии.

Устройства безопасны для автомобилей, а также не разрушаются от грузового автотранспорта.

Как рассказали в КрУДоре, участки для светодиодных маркеров выбрали на основе данных об аварийности и темное время суток.

«Здесь по итогам прошлых лет были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия в темное время суток. Светодиодные маркеры призваны снизить риски и сопутствующие факторы возникновения ДТП. Особенно учитывая их эффективность в условиях недостаточной и плохой видимости», — рассказал Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Отметим, в сентябре ещё 25 маркеров вмонтируют на а/д Обход ЗАТО г. Железногорск (на подъезде к посёлку Новый путь).

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске на Октябрьском мосту изменили схему движения. Крайнюю левую полосу сузили для проезда. Чтобы попасть на остров Татышев, водителям придется перестроиться.

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