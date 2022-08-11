В 2021 году в Красноярском крае объектов построили на 229 млн рублей

В прошлом году объем работ, выполненный на территории Красноярского края по виду деятельности «Строительство», составил 229,6 млн рублей, сообщили специалисты Красстата.

За год на территории региона организации ввели в эксплуатацию 107 жилых домов, при этом население построило 5097 жилых домов. Из них 18,9 квартир общей площадью 1345,7 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в 2021 году ввели в эксплуатацию несколько учебных заведений на 581 ученическое место, детских дошкольных учреждений на 1 тыс. мест, спортивные залы, плавательный бассейн, спортивное сооружение с искусственным льдом площадью, один медицинский центр площадью, гостиницы на 104 места, дома отдыха на 40 мест, предприятия общественного питания на 99 посадочных мест, 7 культовых сооружений и другие объекты.

«Среднесписочная численность работников организаций, занятых в сфере строительства, в 2021 году составила 44492 человека, или 4,9% общей численности работников организаций края, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата — 61759,3 рубля, или 101,9% от среднего уровня заработной платы по краю», — сообщают специалисты Красноярскстата.

В июле DK.RU сообщал, что в Красноярском крае построили 712 тысяч «квадратов» жилья. И это за полгода. За 2022 года на территории региона планируют ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 320 тысяч квадратных метров жилья.

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