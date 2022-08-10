Красноярск отстал по вводу жилья на человека от Абакана, Барнаула и Новосибирска
По итогу прошлого года Красноярск не вошел даже в ТОП-30 городов России по вводу жилья на душу населения.
На дискуссионном клубе «ДК», приуроченном ко Дню строителя, первый заместитель министра строительства Красноярского края Татьяна Василовская рассказала о приоритетах власти в теме строительства жилья.
«Городская среда — это компромисс, где нужно поступаться интересами ради общего комфорта»
Идеология развития Красноярска — тема дискуссионного клуба «ДК», приуроченного ко Дню строителя.
В Красноярском крае за полгода построили 712 тысяч «квадратов» жилья
За 6 месяцев этого года в Красноярском крае построили 712 тысяч квадратных метров жилья. Было возведено 321 тыс. кв. метров индивидуальных домов и 391 тыс. кв. метров — многоквартирных.