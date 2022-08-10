Красноярск отстал по вводу жилья на человека от Абакана, Барнаула и Новосибирска

По итогу прошлого года Красноярск не вошел даже в ТОП-30 городов России по вводу жилья на душу населения.

За 2021 год в Красноярске было введено в эксплуатацию 741,9 тыс. кв. м. жилья. Это второй результат по Сибири и 12 по России. Такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг».

Лидирует же по СФО Новосибирск, в котором за прошлый год ввели в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м. жилья (это, кстати, четвертый показатель по стране). На третьем же по округу (и 13-м по РФ) идет Барнаул с 685,7 тыс. кв.м.

В пересчете на душу населения картина выглядит сильно иначе. По этому показателю Красноярск оказался на 37 месте среди ста российских городов (административные центры и другие крупные города) с 0,67 кв. м. на человека и на четвертом по Сибири. Лидирует же в округе Абакан (1,25 кв. м.), далее идет Барнаул (0,99 кв. м.) и Новосибирск (0,97 кв. м.). В рооссийском же рейтинге эти города оказались на 6, 18 и 21 местах соответственно.

Добавим также, что в 2021 году на одного красноярца 26,8 кв.м. жилья, существующего в городе.

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