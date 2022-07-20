В Красноярском крае за полгода построили 712 тысяч «квадратов» жилья

За 6 месяцев этого года в Красноярском крае построили 712 тысяч квадратных метров жилья. Было возведено 321 тыс. кв. метров индивидуальных домов и 391 тыс. кв. метров — многоквартирных.

Такие данные предоставили в министерстве строительства края.

Всего в этом году было выдано 820 разрешений на строительство объектов жилого и социально-культурного назначения. В текущем году больше всего домов и социальных объектов строят в Красноярске, Лесосибирск, Емельяновском, Ужурском, Богучанском, Енисейском и Дзержинском районах края.

Добавим, за 2022 года на территории Красноярского края планируют ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 320 тысяч квадратных метров жилья.