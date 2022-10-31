Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 29.10
61,53
61,13
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярская железная дорога запустила туристический маршрут «Саянский экспресс»

Красноярская железная дорога запустила туристический маршрут «Саянский экспресс»
Иллюстрация: КрасЖД

Первые 30 туристов протестировали мультимодальный турмаршрут от Красжд «Саянский экспресс». Он включает в себя обзорные автобусные экскурсии по Минусинску и южным районам края

#НОВОСТИ

Путешествовать по югу Красноярского края теперь можно с помощью «Саянского экспресса». Это совместный проект Красноярской железной дороги, компании «Краспригород» и турагентства «Азимут».

Отправная точка экскурсии – Минусинск. Туристов туда везет КрасЖД, туроператор разрабатывает и организует историко-культурную программу.

Поездка проходит в формате «поезд-отель»: днем туристы посещают экскурсии, ночь проводят в комфортабельном вагоне. Вагоны оборудованы всем необходимым: душевыми кабинами, биосанузлами, кондиционерами.

«Саянский экспресс» включает обзорные автобусные экскурсии по Минусинску и южным районам Красноярского края. Туристов ждет знакомство с достопримечательностями и историческими памятниками территорий, а также с историко-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское».

Проект вошел в программу краевого агентства по туризму – это дает возможность участникам тура приобретать билеты по субсидируемому тарифу. Следующий рейс «Саянского экспресса» запланирован на ноябрь.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске в «Планете» открылся магазин бытовой техники HaierВ Красноярске в «Планете» открылся магазин бытовой техники Haier
  • Goldman просит за производственно-складскую базу 150 млнGoldman просит за производственно-складскую базу 150 млн
  • В Емельяновском районе разрешат строить вблизи аэропортаВ Емельяновском районе разрешат строить вблизи аэропорта
  • Азия ближе: зимой запустят новый рейс из Красноярска в ЛаосАзия ближе: зимой запустят новый рейс из Красноярска в Лаос
  • Высотки на набережной «понизили» до 8 этажейВысотки на набережной «понизили» до 8 этажей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.