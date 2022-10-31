Красноярская железная дорога запустила туристический маршрут «Саянский экспресс»

Первые 30 туристов протестировали мультимодальный турмаршрут от Красжд «Саянский экспресс». Он включает в себя обзорные автобусные экскурсии по Минусинску и южным районам края

Путешествовать по югу Красноярского края теперь можно с помощью «Саянского экспресса». Это совместный проект Красноярской железной дороги, компании «Краспригород» и турагентства «Азимут».

Отправная точка экскурсии – Минусинск. Туристов туда везет КрасЖД, туроператор разрабатывает и организует историко-культурную программу.

Поездка проходит в формате «поезд-отель»: днем туристы посещают экскурсии, ночь проводят в комфортабельном вагоне. Вагоны оборудованы всем необходимым: душевыми кабинами, биосанузлами, кондиционерами.

«Саянский экспресс» включает обзорные автобусные экскурсии по Минусинску и южным районам Красноярского края. Туристов ждет знакомство с достопримечательностями и историческими памятниками территорий, а также с историко-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское».

Проект вошел в программу краевого агентства по туризму – это дает возможность участникам тура приобретать билеты по субсидируемому тарифу. Следующий рейс «Саянского экспресса» запланирован на ноябрь.