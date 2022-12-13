В ремонт дорог Красноярского края в 2022 вложено 3,5 млрд

В 2022 краевые дорожники отремонтировали участки маршрутов с высокой интенсивностью как в пригородах Красноярска, так и в отдаленных территориях.

Вблизи мегаполиса отремонтировали три участка Енисейского тракта: вдоль д. Старцево (15…16 км), транспортной развязке на 17 км и участке 22…25 км, между п. Придорожный и с. «Совхоз «Сибиряк».

Ремонт на Енисейском тракте стартовал в мае 2022. Хорошая погода позволила дорожникам уложить асфальт на каждом из участков уже к концу месяца. Далее была отсыпаны и укреплены обочины, установлены новые ограждения, знаки, нанесена разметка.

В июне 2022 уложили асфальт на маршруте Красноярск…Железногорск (около развязки с федеральной трассой Р-255 «Сибирь») — там интенсивность движения составляет более 16,5 авто/сутки.

В июле 2022 в порядок привели 3 км покрытия на маршруте Красноярск…Солонцы под развязкой с Северным шоссе — восстановили асфальтобетонное покрытие, отсыпали и укрепили обочины, нанесли разметку, а также обновили асфальт на проезжей части моста через Качу.

По поручению губернатора края отремонтировали участки общей протяженностью 4 км, проходящие через п. Запасной Имбеж — гравийное покрытие заменили на асфальт. Также отремонтирован участок 8…18 км автодороги Канск…Комарово, который проходит транзитом через Филимоново и Красный Маяк.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Енисейском районе отремонтирован подъезд к ст. Абалаково, длинной 7,5 км — дорога является съездом с трассы Красноярск…Енисейск вблизи села и ведет к ж/д станции, где останавливаются пригородные электрички, следующие по маршруту Лесосибирск…Ачинск и обратно. Также по этому пути осуществляются грузоперевозки лесозаготовительных и горнодобывающих предприятий.

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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