Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.12
62,76
66,27
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В ремонт дорог Красноярского края в 2022 вложено 3,5 млрд

В ремонт дорог Красноярского края в 2022 вложено 3,5 млрд
Иллюстрация: drom.ru

В 2022 краевые дорожники отремонтировали участки маршрутов с высокой интенсивностью как в пригородах Красноярска, так и в отдаленных территориях.

#НОВОСТИ

Вблизи мегаполиса отремонтировали три участка Енисейского тракта: вдоль д. Старцево (15…16  км), транспортной развязке на 17 км и участке 22…25 км, между п. Придорожный и с. «Совхоз «Сибиряк».

Ремонт на Енисейском тракте стартовал в мае 2022. Хорошая погода позволила дорожникам уложить асфальт на каждом из участков уже к концу месяца. Далее была отсыпаны и укреплены обочины, установлены новые ограждения, знаки, нанесена разметка.

В июне 2022 уложили асфальт на маршруте Красноярск…Железногорск (около развязки с федеральной трассой Р-255 «Сибирь») — там интенсивность движения составляет более 16,5 авто/сутки.

В июле 2022 в порядок привели 3 км покрытия на маршруте Красноярск…Солонцы под развязкой с Северным шоссе — восстановили асфальтобетонное покрытие, отсыпали и укрепили обочины, нанесли разметку, а также обновили асфальт на проезжей части моста через Качу.

По поручению губернатора края отремонтировали участки общей протяженностью 4 км, проходящие через п. Запасной Имбеж — гравийное покрытие заменили на асфальт. Также отремонтирован участок 8…18 км автодороги Канск…Комарово, который проходит транзитом через Филимоново и Красный Маяк.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Енисейском районе отремонтирован подъезд к ст. Абалаково, длинной 7,5 км — дорога является съездом с трассы Красноярск…Енисейск вблизи села и ведет к ж/д станции, где останавливаются пригородные электрички, следующие по маршруту Лесосибирск…Ачинск и обратно. Также по этому пути осуществляются грузоперевозки лесозаготовительных и горнодобывающих предприятий.

Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

 

Читайте далее

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Реконструкция дороги на севере Красноярского края обойдется в 2 млрд рублейРеконструкция дороги на севере Красноярского края обойдется в 2 млрд рублей
  • Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35Красноярск ожидают на третьей неделе декабря морозы до -35
  • Ресторатора Владимира Владимирова не выпустили из России на ЧМ по футболу в КатареРесторатора Владимира Владимирова не выпустили из России на ЧМ по футболу в Катаре
  • Несколько предприятий Красноярского края получили 34 млн рублейНесколько предприятий Красноярского края получили 34 млн рублей
  • Красноярск после реконструкции Дома спорта готов принимать международный волейболКрасноярск после реконструкции Дома спорта готов принимать международный волейбол
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.