Человек года` 2022: номинация «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард»

Сегодня у клуба «Миллиард» уже более 80 резидентов, и все они принимали участие в открытом голосовании, выбирая лучших предпринимателей.

Что объединяет членов клуба? Лидерство в отрасли, масштаб и прорывные проекты, фокус на создание собственных производств, благотворительность и социальные проекты, вклад в развитие города или региона.

Михаил Афоничев,

«Торговый Дом Енисейпром»

Серийный предприниматель, производственник, генеральный директор ООО «Торговый Дом Енисейпром» — одного из крупнейших и надежных поставщиков запорной арматуры, хорошо знакомого профессионалам рынка по всей России.

Компания работает 21 год, постоянный штат сотрудников составляет около 50 человек на протяжении более 10 лет. «Текучка» составляет 0%, что говорит о стабильности и отличных условиях работы.

В 2018 «Торговый Дом Енисейпром» успешно вывел на рынок собственный бренд трубопроводной арматуры — «ЕНИСЕЙ».

Михаил Афоничев много и системно занимается благотворительностью, поддерживает спортивные команды и сам активно занимается спортом.

Владислав Володин,

агрохолдинг «Абаканский», «Много Мяса»

Серийный предприниматель, владелец нескольких российских брендов мясной консервации. Построил свой бизнес с нуля. Все началось со звонка от производителя из Абакана, попросившего помочь с реализацией мясного сырья. В итоге Владислав Володин основал бизнес, выросший до крупной оптовой компании, поставляющей мясо в регионе, стал владельцем нескольких брендов мясной консервации, которые представлены на территории всей страны.

Сотрудничает с ведущими свинокомплексами и птицефабриками СФО и УФО. Говядина и баранина поставляются из Хакасии — экологически чистый, натуральный фермерский продукт. Среди клиентов такие производители колбасных изделий, полуфабрикатов и мясной консервации, как «Мясничий», «БурятМясПром», «Троицкий мясокомбинат» и другие.

В производстве мясной консервации выстроена дистрибуция от Республики Тыва до Сахалина. Особенность проекта в том, что продукция бренда производится на множестве заводов местных производителей по всей территории РФ под строжайшим надзором.

Сейчас агрохолдинг развивает новые международные направления. В 2022 проводились переговоры по производству мясной консервации в Монголии и Узбекистане. Мясные бренды агрохолдинга активно заходят на площадки ведущих маркетплейсов.

Александр Глушков,

«Лист»

Занимается производством и монтажом мокрых фасадов — более 40 тыс. кв. м фасадов в год. Работает со всеми ведущими застройщиками Красноярска. Впервые в Сибири реализовал технологию мокрых фасадов на 25-этажных домах. Помимо этого занимается производством юрт — экокемпинги Александра Глушкова стоят по всей России.

Многогранный человек и предприниматель. Увлеченный путешественник, известный блогер, рэп-исполнитель. Организует экстремальные маршруты и приключения по всему миру. Является амбассадором ряда брендов одежды для экстремальных видов спорта. Увлекается конной ездой, конезаводчик, один из самых известных снегоходчиков России.

Андрей Климович,

«Альянссервис»

Серийный предприниматель — у компании более 50 филиалов по стране с абсолютным лидерством в своей сфере. Награжден медалями «За реконструкцию БАМа», «165 лет железнодорожным войскам». Гордость клуба, надежный и близкий друг для многих резидентов.

С 2018 компания занимается сервисным обслуживанием вооружения, военной и специальной техники Министерства обороны РФ, входит в перечень организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса страны, включая пограничную зону проведения СВО.

Большое внимание в компании уделяется работе с молодежью. Существует целая программа для закрепления кадров. Много личного внимания, сил и средств выделяется и на обучение.

С началом СВО Андрей Климович создал некоммерческую организацию и за собственные средства и силами своих рембатов ремонтирует военную технику на линии соприкосновения.

Сергей Кононов,

«МеталлПромГарант», «РемСервисГарант»

Серийный предприниматель. Основные направления бизнеса — торговля металлопрокатом, машиностроение.

Торговый дом «МеталлПромГарант» основан в 2005, и за годы успешной работы стал одним из лидеров по поставкам и комплектации предприятий Сибирского региона. Некоторые предложения по спецсталям не имеют аналогов на рынке.

В феврале 2008 запустил собственный металлообрабатывающий завод «РемСервисГарант», построив производство с нуля. На предприятии изготавливаются запасные части для бурового, горно-шахтного, горно-обогатительного, дробильно-размольного оборудования по образцам и чертежам заказчика.

Сергей сам занимается подбором специалистов для производства, находясь в оперативном управлении заводом. На данный момент на производстве работают 77 человек, зарплата у сотрудников выше средней по городу. Созданы комфортные бытовые условия, развита корпоративная культура.

Сергей Кононов активно поддерживает социальные проекты клуба «Миллиард» и занимается благотворительностью в разных сферах.

Олег Матюшкин,

«СОЮЗМАШ-ИНЖИНИРИНГ»

Компания реализует инфраструктурные проекты для крупнейших корпораций страны. Это проектирование и строительство модульных зданий и быстровозводимых вахтовых городков, в том числе в Заполярье.

Среди заказчиков — «Норникель», «Полюс», РУСАЛ и другие.

С точки зрения логистики выполняет совершенно невероятные вещи и задачи, на которые не способна ни одна другая компания.

Увлекается большим теннисом, был победителем турнира Владимира Николаевича Гулидова в парном турнире. Катается на горных лыжах, погружается на глубину более 30 м без оборудования.

Человек, репутация которого является для каждого резидента клуба ориентиром.

Игорь Микитин,

Красноярский центр пластической хирургии

Кандидат медицинских наук, врач хирург-онколог-маммолог, пластический, реконструктивный и эстетический хирург, основоположник онкореконструктивной хирургии при раке молочной железы в Красноярском крае. Автор более 30 работ в научных периодических изданиях, в том числе рецензируемых ВАК, владелец частной клиники «Центр пластической хирургии».

В 2012 первый на территории Красноярского края провел одномоментную операцию по онкореконструкции молочной железы при раке. Автор трех оперативных методик, в том числе «Операции без боли» — методики, которая позволяет обезболить большое количество нервных окончаний и провести первый послеоперационный день более комфортно. Применение этой техники при выполнении радикальной мастэктомии — настоящий прорыв в онкологии. Разработал систему индивидуального подхода и курса реабилитации после химиотерапии.

Учредитель благотворительного проекта «Вместе против рака». Постоянный партнер благотворительного фонда «Добро24.ру». Участвовал в съемках фильма «Звездочка» как партнер. Фильм снимали в Красноярске. Картина основана на настоящих историях людей, борющихся с раком.

Андрей и Владимир Наседкины,

«Крас-Котел», котельный завод «Вулкан»

Серийные предприниматели, руководят компаниями по производству и продаже котельного оборудования более 20 лет. За последние 8 лет создали и развили собственное производство с нуля — от гаража до завода, ставшего лидером в своем сегменте в РФ и ближнем зарубежье.

В 2008 начали с монтажа систем отопления. Затем освоили монтаж автоматических твердотопливных котлов отопления.

В 2014 начали первые эксперименты с собственным производством. Сейчас общий объем ежегодного производства (2022) — более 1 тыс. единиц продукции (котлов) общей мощностью порядка 100 мВт. В основном это промышленные котлы 100…800 кВт.

Разработав и запатентовав собственную технологию высокопроизводительных топок с высоким КПД, развеяли миф о том, что «котельня на угле» — это грязно и трудозатратно.

Поддерживают социальные и благотворительные проекты клуба (Владимир Наседкин со стороны клуба «Миллиард» курирует проект «Больничные клоуны» благотворительного фонда «Добро 24»). Братья пользуются среди предпринимателей города абсолютным доверием и положительной репутацией надежных и добросовестных производственников.

Сергей Прокопчук,

Grand Park

Основатель и лидер команды Grand Park. В 2014 создал компанию и начал проект коттеджного поселка «Новые Раскаты». Тогда это направление не было популярным у строителей загородной недвижимости, но Сергей хотел строить дома там, где жили его деды, сохраняя традиции и укрепляя связь поколений.

Сегодня поселок «Новые Раскаты» объединяет более 450 семей красноярцев. В построенном в чистом поле поселке есть все: коммуникации, необходимые для современной уютной жизни, дороги, электричество, видеонаблюдение, освещение, проводной Интернет, а также детские спортивные площадки, парки, зоны отдыха. Комфортное проживание в поселке обеспечивает собственная обслуживающая компания.

Но главное в «Новых Раскатах» — душевность и атмосфера. Сергей Прокопчук всегда мечтал, чтобы жители поселка не отгораживались друг от друга заборами, а проводили время вместе, дружили семьями, общались с соседями. И эту мечту ему удалось реализовать.

В «Новых Раскатах» ежегодной традицией стало проведение праздников и мероприятий (Новый год, Масленица), здесь регулярно празднуют День поселка, собираются на пикники, проводят волейбольные турниры. Важно, что и сам основатель поселка живет в нем вместе со своей семьей — женой и двумя дочками, и принимает участие во всех мероприятиях вместе с соседями и земляками.

На выставке «Малоэтажное домостроение» в 2017 Grand Park получил медаль за разработку проекта «Дом-трансформер» и стал победителем в номинации «Конкурентоспособность». Сегодня специалисты Grand Park проектируют новый микрорайон с дополнительной социальной инфраструктурой.

Компания Grand Park принимала участие в строительстве объектов Универсиады.

Павел Тришин,

«Наш двор»

Компания «Наш двор» разрабатывает и производит оригинальное оборудование детских площадок. Они соответствуют возрастным группам от 4 до 8 и от 9 до 12 лет и стимулируют детей активно участвовать в играх, быть уверенными в себе и общительными и получать при этом необходимые моторные и двигательные навыки.

Результат работы компании — комфортная среда обитания, сформированная детскими площадками «Наш двор», — безопасными, универсальными, надежными в эксплуатации и захватывающими в игре.

Среди заказчиков «Нашего двора» такие компании, как «Арбан», «СМ.СИТИ», РУСАЛ, РЖД, Транснефть-Восток, СФУ, «Сибиряк» и другие.

Компания запустила новую серию оборудования для детских игровых площадок — «Эко». «Наш двор» — единственный производитель в стране, использующий редкую породу древесины робинии для серийного производства малых архитектурных форм.

Компания принимала участие в подготовке Енисейска к празднованию 400-летия. Участвовала в подготовке к Универисаде-2019 — популярные шезлонги на набережной делала именно она.

Павел Тришин увлекается спортом, туризмом, экстремальным вождением. Сочетает в себе любовь к точным наукам (кандидат математических наук) и творческую жилку: создал и долгое время развивал школу диджейского мастерства в Красноярске.