Реконструкция дороги на севере Красноярского края обойдется в 2 млрд рублей
В 2023 начнется первый этап реконструкции дороги Енисейск — Высокогорский общей стоимостью более 2 млрд рублей.
Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — сообщила пресс-служба Минтранспорта края.
Первый этап реконструкции дороги Енисейск — Высокогорский стартует в 2023. Дорожники реконструируют участок протяженностью 15,5 км от села Потапово до въезда в село Городище, а также два моста. Работы, общей стоимостью более 2 млрд рублей, выполнят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — говорится в сообщении.
Первый этап реконструкция продлится до конца 2024. Затем дорожники приступят ко второму этапу: будут отремонтированы еще два участка дороги. Полностью реконструкцию должны завершить в 2027.
По словам Дмитрия Зотина, замминистра транспорта края, дорогу приводят в порядок, чтобы подготовиться к большим нагрузкам в связи с открытием Высокогорского моста.
Справка
Высокогорский мост — самый северный через Енисей — позволит начать новый этап освоения ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района в крае. В частности, ожидается рост добычи золота, заготовки древесины, разработка месторождения магнезита. Строительство автодорожного моста включено в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024».
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