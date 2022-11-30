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В Красноярске в середине декабря включат праздничную иллюминацию

В Красноярске в середине декабря включат праздничную иллюминацию
Иллюстрация: администрация города

Городская иллюминация начнет работать в праздничном режиме с 19 декабря. Сейчас завершается проверка оборудования, рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства.

#НОВОСТИ
Праздничная иллюминация в Красноярске установлена на 59 участках дорог. Сейчас завершается ее монтаж на отремонтированных в этом году улицах Волжская и Красной Армии.
 
Работать праздничная иллюминация будет до 9 января. В этот же период в праздничном режиме будет включаться вся городская архитектурно-художественная подсветка. Она будет мерцать, переливаться разными цветами.
 
Световой комплекс на Стрелке (вантовый мост, мост «Арфа» и БКЗ) будут работать в режиме светомузыкального шоу по следующему графику:
 
- с вечера 31 декабря до 1 января,
 
- с вечера 1 января до 2 января,
 
- с вечера 6 января до 7 января,
 
- с вечера 7 января до 8 января,
 
- с вечера 13 января до 14 января,
 
- с вечера 14 января до 15 января.
 
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Автор: Петр Савельев
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