В Красноярске в середине декабря включат праздничную иллюминацию
Городская иллюминация начнет работать в праздничном режиме с 19 декабря. Сейчас завершается проверка оборудования, рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства.
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«Последний аккорд»: в Красноярске завершается сезон фонтанов
В этом году в городе за счет бюджета работало 29 фонтанов. Их отключат уже завтра.
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«Картина маслом»: красноярским домам включат мэппинг-подсветку
Пока речь идет о примерно трех десятках домов в Октябрьском районе Позже доберутся и до правого берега.
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Строительство подземки на Дубровинского отложили. Деньги пойдут на дороги
В Красноярске решили отложить начало строительства подземного перехода на Дубровинского на 2023. Деньги направят на строительство дороги в мкрн. «Бугач».
В Красноярском крае готовятся к новому этапу благоустройства территорий
В министерстве строительства региона обсудили эскизы благоустройства территорий, выбранных для преображения в следующем году, — сообщают в правительстве региона.