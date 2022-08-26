«Картина маслом»: красноярским домам включат мэппинг-подсветку

Пока речь идет о примерно трех десятках домов в Октябрьском районе Позже доберутся и до правого берега.

В Красноярске 28 домов в районе улиц Копылова и Киренского оборудуют мэппинг-подсветкой, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства мэрии города.

Часть домов получат контурную подсветку, а на других появятся картины Василия Сурикова и Юлии Аржевитиной.

Изображения будут появляться на домах с помощью специального проекционного оборудования и технологии слайд-мэппинга. Она позволяет проецировать практически любые изображения на любые поверхности. Жители домов не испытают дискомфорта. Свет от слайд-мэппинга не попадает в окна», — говорят в мэрии.

Оборудование для этой подсветки установили и настроили еще в июле этого года. Запустят же ее 28 августа, ориентировочно в 20:15.

Также до конца года мэппинг-подсветку планируют запустить на улице Матросова.

Там на фасадах будет оборудована контурная подсветка, а также появятся изображения природных достопримечательностей Красноярска — красивых скал национального парка „Красноярские столбы“», — рассказали в администрации Красноярска.

Включать мэппинг-подсветку будут ежедневно.

Читайте также:

Строительство подземки на Дубровинского отложили. Деньги пойдут на дороги В Красноярске решили отложить начало строительства подземного перехода на Дубровинского на 2023. Деньги направят на строительство дороги в мкрн. «Бугач». В Красноярском крае готовятся к новому этапу благоустройства территорий В министерстве строительства региона обсудили эскизы благоустройства территорий, выбранных для преображения в следующем году, — сообщают в правительстве региона.

В Красноярске ищут подрядчика для укрепления склона в Николаевке

Укреплять склон будут в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 — ул. 2-ая Огородная, 25. Торги на определение подрядчика объявила администрация Красноярска.