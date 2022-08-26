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«Картина маслом»: красноярским домам включат мэппинг-подсветку

«Картина маслом»: красноярским домам включат мэппинг-подсветку
Иллюстрация: admkrsk.ru

Пока речь идет о примерно трех десятках домов в Октябрьском районе Позже доберутся и до правого берега.

#НОВОСТИ
В Красноярске 28 домов в районе улиц Копылова и Киренского оборудуют мэппинг-подсветкой, сообщили в пресс-службе департамента горхозяйства мэрии города.
 
Часть домов получат контурную подсветку, а на других появятся картины Василия Сурикова и Юлии Аржевитиной.
 
«Картина маслом»: красноярским домам включат мэппинг-подсветку 1
Изображения будут появляться на домах с помощью специального проекционного оборудования и технологии слайд-мэппинга. Она позволяет проецировать практически любые изображения на любые поверхности. Жители домов не испытают дискомфорта. Свет от слайд-мэппинга не попадает в окна», — говорят в мэрии.
Оборудование для этой подсветки установили и настроили еще в июле этого года. Запустят же ее 28 августа, ориентировочно в 20:15.
Также до конца года мэппинг-подсветку планируют запустить на улице Матросова.
Там на фасадах будет оборудована контурная подсветка, а также появятся изображения природных достопримечательностей Красноярска — красивых скал национального парка „Красноярские столбы“», — рассказали в администрации Красноярска.
Включать мэппинг-подсветку будут ежедневно.
 
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Автор: Петр Савельев
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