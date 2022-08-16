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В Красноярском крае готовятся к новому этапу благоустройства территорий

В Красноярском крае готовятся к новому этапу благоустройства территорий
Иллюстрация: pixabay.com.Автор: AKuptsova

В министерстве строительства региона обсудили эскизы благоустройства территорий, выбранных для преображения в следующем году, — сообщают в правительстве региона.

#НОВОСТИ

Начать строительство планируют в 2023, но подготовительную работу проводят уже сейчас.

Прежде чем решить, какие территории будут благоустраивать, в муниципалитетах провели урбан-форумы — там горожане высказали свои пожелания и предложения на тему того, что именно они хотят видеть в новых скверах и парках.

Кроме того, решались вопросы освещения, установки уличной мебели.

Таким образом, каждый эскиз обсуждается жителями, проектировщиками, независимыми экспертами. Это позволяет подготовить качественные проекты, которые будут максимально соответствовать ожиданиям жителей. Следующий этап после обсуждения — создание проектно-сметной документации для каждой территории», — рассказала Елена Цитович, вице-министр строительства края.

Отметим, благоустройство территорий в крае проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в мае-июне этого года жители края на рейтинговом голосовании выбрали территории для благоустройства в следующем году. В Красноярске преобразятся 8 пространств, в Минусинске 3 сквера, в Норильске 2 общественных пространства. По одной территории благоустроят в Ачинске, Боготоле, Бородине, Дивногорске, Енисейске, Железногорске, Зеленогорске, Канске, Лесосибирске, Сосновоборске, Шарыпове, пос. Кедровый, Емельяново, Березовка, Курагино, городах Иланский, Кодинск, Заозерный, Ужур, Уяр.

Ранее DK.RU сообщал, что в Красноярске благоустраивают площадь у Музыкального театра. На территории появится большая пешеходная зона, современные скамейки, а также новая подсветка и красивое озеленение.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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