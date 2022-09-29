«Последний аккорд»: в Красноярске завершается сезон фонтанов

В этом году в городе за счет бюджета работало 29 фонтанов. Их отключат уже завтра.

Сезон фонтанов в Красноярске закончится завтра — 30 сентября. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Уже 1 октября специалисты приступят к работам по консервации всех городских водных сооружений. На фонтанах отключат оборудование, а чаши освободят от воды. В ходе консервации водные сооружения приведут в порядок, снимут элементы электрооборудования и установят специальные конструкции, которые позволят обеспечить эстетичный вид и сохранять фонтанов зимой», — рассказали в ведомстве.

В этом году в Красноярске за счет городского бюджета работало 29 фонтанов. Включили их накануне Дня Победы. В общей сложности они проработали 145 дней.

Сезон фонтанов закроется светомузыкальным шоу на Театральной площади. Начнется оно в 20:00 и продлится два часа: 50 мелодий, особая динамическая подсветка на каждую из них, 1300 фонарей и, конечно же, танец струй.

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