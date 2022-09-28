В Красноярске завершилось благоустройство Ярыгинской набережной

Это третий этап приведения этой территории в порядок.

Благоустройство Ярыгинской набережной на участке ул. Гладкова, 18 и ул. Судостроительной, 177 завершилось. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

Специалисты ликвидировали заброшенные подвалы, вывезли мусор и выровняли участок, после чего приступили к устройству асфальтированной парковки, брусчатых дорожек и закладных для опор освещения», — рассказали в муниципалитете.

Напомним, что благоустраивать Ярыгинскую набережную начали в 2019. Тогда здесь оборудовали зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, установили уличную мебель. В 2020 на набережной сделали водоотведение, отремонтировали подпорные стены и ограждение, обустроили пандусы и освещение, обновили покрытие дорожек.

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