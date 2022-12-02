Человек года`2022: номинация «Жилой комплекс года: проекты, меняющие реальность»

В 2022 традиционная номинация «Застройщик» премии «Человек года» получила новое прочтение, которое привнес ее соучредитель — ландшафтный парк «Юдинская долина».

Теперь акцент сделан не на работу застройщиков, а на конкретные строительные проекты.

Лучших из лучших определит номинация «Жилой комплекс: проекты, меняющие реальность».

Микрорайон SCANDIS OZERO, застройщик — СЗ «Арбан»

История создания микрорайона SCANDIS OZERO строится вокруг идеи жить у собственного озера, не покидая при этом большого города. Микрорайон расположился на пересечении улиц Авиаторов и Молокова на территории более 4 га. Здесь будет возведено девять кирпичных 17-этажных домов и подземный паркинг на 492 машино-места. В 2022 застройщик досрочно сдал первые три дома и природное благоустройство — рукотворное озеро, 12-метровый водопад со смотровой площадкой и мельничным колесом, остров с 11-метровой елью и галечным пляжем, деревянный мостик, разделяющий большую и малую чаши озера.

Факт

В проекте SCANDIS OZERO более 30 разных планировок квартир от 1- до 5-комнатных с витражными эркерами и французскими окнами. Ноу-хау проекта – квартиры со «вторым светом»: высотой потолка до 5,8 м.

Цифра

Площадь рукотворного озера — 1330 кв. м, а объём воды в нем — более 1500 куб. м.

Сити-квартал «Александровский», застройщик — СГ «СМ.СИТИ»

В конце 2021 компания «СМ.СИТИ» сдала в эксплуатацию первую очередь сити-квартала «Александровский» — два жилых дома общей площадью 39 тыс. кв. м. Этот проект ознаменовал реализацию новой концепции городской застройки от «СМ.СИТИ» — сити-кварталов. В существующей городской ткани появляется новый квартал, который соединяет рядом стоящие здания и постройки. Архитектурные решения сити-квартала «Александровский»: ротонда на крыше, декоративные парапеты и подоконники, многоцветная мозаичная кладка кирпича — создают новую эстетику зданий в центре делового района Взлетки. В каждом доме внедрены фирменные стандарты застройщика: приватный двор, парадный вход с консьержем и охраной, благоустройство улиц по внешнему периметру.

Факт

Внутри сити-квартала «Александровский» «СМ.СИТИ» открыла пешеходный бульвар «Онегин». Общественное пространство доступно не только жителям квартала, но и всем горожанам и гостям города.

Цифра

200 человек одномоментно разместились на бульваре «Онегин» в сити-квартале «Александровский» во время первого уличного концерта Красноярского духового оркестра.

ЖК «Апрелевка», застройщик — СЗ «Этажи»

В 2019 специализированный застройщик «Этажи» начал строительство жилого комплекса «Апрелевка» в Мичуринском микрорайоне. В 2022 первая очередь — шесть 17-этажных домов на 978 квартир и закрытый двор комфорт-класса — сданы досрочно.

Сейчас застройщик возводит вторую очередь «Апрелевки», это еще три дома с обновленным пулом квартир: от студий, площадь которых начинается от 34 кв. м, до четырехкомнатных площадью от 78,4 кв. м. Проект также предусматривает благоустройство придомовой территории, трехуровневое озеленение, установку параметрической мебели, игрового и спортивного оборудования.

Факт

Для жителей второй очереди «Апрелевки» застройщик благоустраивает пешеходную дорожку, соединяющую закрытый двор жилого комплекса с парком «Сибсталь».

Цифра

24,7 тыс. кв. м — общая площадь квартир во второй очереди «Апрелевки».

ЖК «Золотое Сечение» (ГК «Ментал плюс»), застройщик — «Уютный дом 2010»

Жилой комплекс из двух 18-этажных домов «Золотое Сечение» возводится рядом с администрацией Советского района на месте бывшего планетария. Перед застройщиком стояла задача реализовать проект на уровне столичных ЖК комфорт-класса. В 2022 введен в эксплуатацию первый дом, его отличают нестандартная архитектура, большая площадь витражного остекления, дизайнерский лифтовой холл. Парадные входные группы выполнены в виде арок-порталов. Планировки квартир — от 1- до 3-комнатных, а также пентхаусы. Для каждой квартиры спроектированы индивидуальные кладовые-келлеры на этаже — такое преимущество появилось в Красноярске впервые.

Факт

В ЖК «Золотое Сечение» представлены квартиры с островными кухнями, эркерными окнами и подоконниками-диванами.

Цифра

541 — столько апартаментов будет во втором доме ЖК «Золотое Сечение». Передать их собственникам застройщик планирует в 2023.

ЖК «Метрополис», застройщик — «Сибагропромстрой»

ЖК «Метрополис» — флагманский на сегодня проект компании «Сибагропромстрой». Объект возводится напротив МВДЦ «Сибирь» и будет состоять из двух 23-этажных башен, объединенных трехэтажным торговым центром. ЖК создается по принципу «город в городе»: внутри инфраструктура не только для проживания, но и для проведения досуга и ведения бизнеса. В проекте запланированы фитнес-центр с бассейном, семейный развлекательный комплекс, торговый центр с кафе и магазинами. Жилая площадь «Метрополиса» — 20,3 тыс. кв. м, планировка квартир — от 1- до 3-комнатных. Сдача ЖК запланирована на 2-й квартал 2023.

Факт

Жилой комплекс и МВДЦ «Сибирь» свяжет надземный пешеходный мост через улицу Октябрьская. Согласно планам застройщика, мост будет закрытого типа. Длина перехода составит 40 м, ширина — 4 м.

Цифра

В рамках проекта будет построена подземная парковка на 71 машино-место.

Сити-район «Новый Академгородок», застройщик — СГ «СМ.СИТИ»

Сити-район «Новый Академгородок» — один из крупнейших на сегодня проектов компании «СМ.СИТИ». В живописном месте на высоком берегу Енисея 8 кирпичных домов переменной этажности сформируют единый архитектурный ансамбль, который хорошо виден с противоположного берега. В вечернее время дома освещаются архитектурной подсветкой, а ломаные линии крыш и геометрия фасадов очень эффектно смотрятся на лоне природы. В конце 2021 застройщик сдал в эксплуатацию первые два дома сити-района. В каждом из них реализованы фирменные стандарты «СМ.СИТИ» — от приватных дворов и подземной автопарковки с лифтом на этаж до парадного входа с консьержем и благоустройства улиц по внешнему периметру.

Факт

В течение 2022 по заказу «СМ.СИТИ» архитектурное бюро «Проектдевелопмент» совместно с жителями Академгородка разработало концепцию будущего парка внутри района. На основе пожеланий жителей архитекторы подготовили эскизный проект «Академ-парка», возведение которого начнется в 2023.

Цифра

400 событий за год состоялось в культурном центре «Квартира академика», который компания «СМ.СИТИ» открыла в «Новом Академгородке» в 2021.

ЖК «Пушкин», застройщик — ГК «СтройИнновация»

Жилой комплекс комфорт-класса «Пушкин», состоящий из двух домов 9 и 16 этажей, расположился в самом сердце Железнодорожного района. Локация позволяет жильцам за 5 минут добраться до центра города, а из окон верхних этажей ЖК открывается панорама города — от Покровки до Бобрового лога. «Пушкин» наделен всеми атрибутами комфорт-класса: закрытая дворовая территория, консьерж-служба, подземный паркинг с прямым доступом на лифте. Двор жилого комплекса состоит из нескольких игровых зон, выполненных в экоконцепции. Застройщик также уделил внимание входным группам и этажным площадкам. ЖК «Пушкин» насчитывает 173 квартиры площадью от 38 до 109 кв. м.

Факт

В 2022 ЖК «Пушкин» стал финалистом премии URBAN AWARDS в номинации «Лучший ЖК комфорт-класса в СФО».

Цифра

Жилой комплекс был сдан в августе 2022 — на 1,5 года раньше сроков, заявленных в проектной документации.

Жилой дом «Триумф», застройщик — «Гуриати»

Многоэтажный жилой дом «Триумф» — проект компании «Гуриати», которая развивает сразу несколько бизнес-направлений. Флагманские из них — добыча, обработка и продажа натурального камня (гранита и мрамора); производство металлоконструкций для промышленности, торговли; изготовление изделий из натурального дерева. Авторы «Триумфа» вдохновлялись московскими постройками 1930…1950-х годов, а также местоположением здания — пересечением улиц Линейная и Караульная, которые образуют острый участок, так же, как в Нью-Йорке Бродвей пересекает Пятую авеню. Сходство пространственного расположения стало отправной точкой создания нестандартной формы типового этажа жилой башни. Он представляет собой равнобедренный треугольник с усеченными углами, в которых расположились полукруглые эркеры. На первых двух этажах здания будут находиться общественные помещения.

Факт

Жилой фонд начинается с 3-го этажа «Триумфа» и включает квартиры от 1- до 3-комнатных (с 3-го по 20-й этаж), а также квартиры повышенной комфортности и большей площади на 21-м и 22-м этажах.

Цифра

На двух подземных этажах здания расположилась автостоянка на 113 машин для жителей дома и собственников коммерческих помещений.

Сити-район «Южный берег» (новая очередь), застройщик — СГ «СМ.СИТИ»

Компания «СМ.СИТИ» продолжает строительство флагманского проекта — сити-района «Южный берег». В конце 2021 были сданы в эксплуатацию два новых дома, которые начали формирование новой улицы в районе — Регатной. Кирпичные дома переменной этажности до 15 этажей облицованы мозаичной кладкой, ставшей визитной карточкой «Южного берега». А сочетание нескольких цветовых решений и различных орнаментов делает каждое здание индивидуальным. В каждом из домов застройщик продолжает внедрять свои фирменные стандарты.

Факт

В новых домах «СМ.СИТИ» реализована система «умного дома». С помощью фирменного мобильного приложения можно удаленно управлять доступом на территорию двора и в подъезд. С помощью приложения также можно заказать услуги управляющей компании, оплатить счета, выбрать и забронировать квартиру для покупки.

Цифра

Население сити-района «Южный берег» на конец 2021 составило 10 тыс. человек.

Соучредитель номинации «Жилой комплекс» «Юдинская долина»:

— Живописный ландшафтный парк «Юдинская долина» — самый масштабный проект по благоустройству природной среды в Красноярске. На площади 200 га раскинутся зоны для прогулок и пикников, смотровые башни и с главной изюминкой — уникальным, вписанным в ландшафт территории клубом с гольф-полем мирового уровня. В основе проекта «Юдинская долина» и лучших проектов красноярских застройщиков лежит одно ДНК. Мы сообща формируем облик Красноярска как одного из самых комфортных и привлекательных для жизни городов-миллионников в России и даже за ее пределами. Как и «Юдинская долина», которая будет разделена на три большие функциональные зоны: рекреационную, спортивную и научную, — современные жилые комплексы давно переросли понятие «жилье». Сегодня это места для жизни, отдыха, творчества, и места, которые меняют ткань городской среды. Мы убеждены: появление гольф-клуба в ландшафтном парке «Юдинская долина» решительно изменит облик города. Поэтому рады поддержать номинацию «Жилой комплекс» премии в качестве соучредителя. И, как говорится, пусть победит сильнейший! – говорит Алёна Дёмкина, куратор проекта «Юдинская долина».

Куратор номинации — Наталья Повольнова