«КрасЖД» купили новые грузовые локомотивы

Машины предназначены для работы в экстремальных климатических условиях. Новую технику поставят на восточный полигон компании.

Подвижной состав Краснояркой железной дороги пополнился 30 локомотивами серии 2ЭС5К («Ермак»). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Ермаки» — это одни из самых мощных отечественных электровозов переменного тока. Он разработаны специально для эксплуатации в экстремальных климатических условиях.

Новые локомотивы уже работают на маршрутах Восточного полигона КрасЖД — от Мариинска до Карымской и от Междуреченска до Тайшета.

За последние пять лет КрасЖД закупила 285 новых грузовых локомотивов «Ермак». В общей сложности, на обновление локомотивного парка магистрали направлено 37,7 млрд рублей.

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