«КрасАвиа» продолжит обновлять парк вертолетов и самолетов

В ближайшее время в Эвенкию доставят новый вертолет Ми-8 МТВ-1. Он станет третьим приобретенным за последнее время для обновления авиапарка «КрасАвиа».

Сейчас он находится в Тюменской области, где специалисты завершают его покраску в фирменные цвета авиакомпании. До конца года в авиапарке «КрасАвиа» появятся еще два Ми-8 МТВ-1. В общей сложности программой реновации предусмотрена поставка 10 таких вертолетов до 2027 год», — рассказал губернатору Александру Уссу Андрей Егоров , генеральный директор компании «КрасАвиа».

Воздушное судно будет летать в отдаленные поселки Эвенкии, в том числе Бор, Чемдальск, Тутончаны, Ессей. На вертолете будут перевозить пассажиров и грузы.

В ближайшие годы в планах авиакомпании приобрести еще три самолета Ил-114-300 и 10 ЛМС-901 «Байкал». Также «КрасАвиа» будет расширять маршрутную сеть. Среди новых планируемых к запуску направлений из Красноярска — Омск, Мирный, Полярный.

С 2021 года парк авиакомпании пополнился тремя самолетами Л-410 УВП, двумя лайнерами ATR-72 и пятью ATR-42-500. За счет собственных средств «КрасАвиа» купила воздушные суда Л-410 и Як-40.