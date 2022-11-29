«КрасАвиа» продолжит обновлять парк вертолетов и самолетов
В ближайшее время в Эвенкию доставят новый вертолет Ми-8 МТВ-1. Он станет третьим приобретенным за последнее время для обновления авиапарка «КрасАвиа».
Сейчас он находится в Тюменской области, где специалисты завершают его покраску в фирменные цвета авиакомпании. До конца года в авиапарке «КрасАвиа» появятся еще два Ми-8 МТВ-1. В общей сложности программой реновации предусмотрена поставка 10 таких вертолетов до 2027 год», — рассказал губернатору Александру Уссу Андрей Егоров, генеральный директор компании «КрасАвиа».
Воздушное судно будет летать в отдаленные поселки Эвенкии, в том числе Бор, Чемдальск, Тутончаны, Ессей. На вертолете будут перевозить пассажиров и грузы.
В ближайшие годы в планах авиакомпании приобрести еще три самолета Ил-114-300 и 10 ЛМС-901 «Байкал». Также «КрасАвиа» будет расширять маршрутную сеть. Среди новых планируемых к запуску направлений из Красноярска — Омск, Мирный, Полярный.
С 2021 года парк авиакомпании пополнился тремя самолетами Л-410 УВП, двумя лайнерами ATR-72 и пятью ATR-42-500. За счет собственных средств «КрасАвиа» купила воздушные суда Л-410 и Як-40.
Справка
«КрасАвиа» – одна из крупнейших региональных авиакомпаний. Маршрутная сеть насчитывает более 30 направлений, как внутри Красноярского края (из Красноярска в Туру, Байкит, Ванавару, Игарку, Светлогорск, Туруханск, Северо-Енисейск и другие населенные пункты), так и в другие регионы страны (Барнаул, Кемерово, Ленск, Новокузнецк, Нижнеангарск, Кызыл, Томск, Горно-Алтайск и другие города).
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