«КрасАвиа» полетит из Красноярска в Омск
Продажа билетов уже открыта. Первый рейс состоится после Нового года.
Авиакомпания «КрасАвиа» начнет летать из Красноярска в Омск. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Рейсы будут совершаться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Первый рейс назначен на со 2 января 2023.
Продажа билетов уже открыта. Перелет в одну сторону обойдется в 4 600 рублей, а туда-обратно — в 9 200 рублей. Также на маршруте действуют спецтарифы для молодежи и пенсионеров — от 3 000 рублей в одну сторону.
Также улететь из Красноярска в Омск сейчас можно рейсами авиакомпаний NordStar и Utair, но они свернут полеты в декабре 2022. «КрасАвиа» же будет обслуживать это направление до конца марта 2023.
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