Грузопоток аэропорта Красноярск снизился на фоне санкций

В октябре 2022 грузопоток в аэропорту Красноярск сократился почти на 24 %. При этом пассажиропоток вырос на 7 %: через воздушную гавань прошли более четверти миллиона человек

В октябре 2022 уровень пассажиропотока в аэропорту Красноярск составил 276 214 пассажиров. Это на 7% больше аналогичного периода 2021.

Наиболее популярными направлениями октября 2022 стали Москва, Новосибирск, Сочи, Санкт-Петербург, Норильск и Иркутск. Авиакомпании с наибольшим пассажирским трафиком: «Россия», «Аэрофлот», S7, NordStar и Utair.

Грузопоток аэропорта на фоне санкций против РФ снизился на 23,7 % и составил 1 413 тонн груза. В октябре 2021 этот показатель был равен 1 853 тоннам.

Количество самолётовылетов в пассажирском секторе выросло на 12 %. В октябре 2021 этот показатель был на уровне 1 236, а в октябре 2022 стал 1 391.

При этом снижение количества грузовых вылетов отражается на общей картине — количество самолётовылетов сократилось на 10% по сравнению с октябрем 2021. Общее количество взлетов в текущем году — 1 502, в прошлом — 1 703.