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Авиаперевозчики продолжат летать по субсидии из Красноярска в 2023

Авиаперевозчики продолжат летать по субсидии из Красноярска в 2023
Иллюстрация: ДК

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых маршрутов на 2023. Из Красноярска субсидируемые полеты будут доступны в 16 городов страны.

#НОВОСТИ
Улететь рейсами авиакомпании «КрасАвиа» можно будет в Кызыл, Ленск, Нижнеангарск, Новокузнецк, Омск, Полярный, Таксимо, Талакан, Томск, Чару. Кроме того, «КрасАвиа» будет летать по субсидии из Барнаула, Горно-Алтайска и Кемерова в Красноярск. 
 
«ИрАэро» по субсидии будет летать в Нерюнгри, а «ЮВТ АЭРО» — в Тобольск.
 
«Азимут» будет выполнять рейсы в Уфу, а «Аэрофлот» — в Тюмень и Читу.
 
«Ред Вингс» откроет субсидируемые полеты в Челябинск
 
Все полеты будут выполняться при софинансировании субъектов.
Семнадцать авиакомпаний приступят к реализации программы с 1 января 2023. Перелеты будут осуществляться по 308 направлениям, в продажу поступит более 4 млн билетов по специальному тарифу», — сообщается на сайте Росавиации.
Всего на субсидированные перевозки в 2023 выделили 9 млрд рублей.
 
 
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Автор: Петр Савельев
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