Авиаперевозчики продолжат летать по субсидии из Красноярска в 2023

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых маршрутов на 2023. Из Красноярска субсидируемые полеты будут доступны в 16 городов страны.

Омск, Улететь рейсами авиакомпании « КрасАвиа » можно будет в Кызыл , Ленск, Нижнеангарск, Новокузнецк Полярный , Таксимо, Талакан, Томск , Чару. Кроме того, «КрасАвиа» будет летать по субсидии из Барнаула, Горно-Алтайска и Кемерова в Красноярск.

ИрАэро » по субсидии будет летать в Нерюнгри, а « ЮВТ АЭРО» — в Тобольск

Все полеты будут выполняться при софинансировании субъектов.

Семнадцать авиакомпаний приступят к реализации программы с 1 января 2023. Перелеты будут осуществляться по 308 направлениям, в продажу поступит более 4 млн билетов по специальному тарифу», — сообщается на сайте Росавиации

Всего на субсидированные перевозки в 2023 выделили 9 млрд рублей.

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