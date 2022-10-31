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«Победа» будет летать в Красноярск из Шереметьево

«Победа» будет летать в Красноярск из Шереметьево
Иллюстрация: Авиакомпания «Победа» в vk.com

Лоукостер «Победа» с 30 октября возобновил полеты из московского аэропорта Шереметьево. Вчера оттуда перевозчик улетел во Владикавказ, Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу.

#НОВОСТИ
В Красноярск из Шереметьево «Победа» полетит с 17 ноября.
Современная инфраструктура, производственные ресурсы и квалифицированный персонал аэропорта Шереметьево позволяют обеспечить наземное обслуживание разворотных рейсов авиакомпании «Победа» в течение 25 минут», — ранее сообщали в пресс-службе «Победы».

Справка

 
Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлота») начала летать с 1 декабря 2014 года. Загрузка рейсов составляет более 95%. Базовым аэропортом являлся Внуково. Летом «Победа» заявила, что переведёт большую часть рейсов в Шереметьево. Таким образом «Аэрофлот» планирует поддержать аэропорт, лишившийся значительной доли зарубежных перевозок. Ранее сообщалось, что досрочное расторжение контракта может обойтись авиакомпании в 2 млрд рублей неустоек.
 

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«Победа» будет летать в Красноярск из Шереметьево 1
Автор: Петр Савельев
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