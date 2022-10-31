«Победа» будет летать в Красноярск из Шереметьево
Лоукостер «Победа» с 30 октября возобновил полеты из московского аэропорта Шереметьево. Вчера оттуда перевозчик улетел во Владикавказ, Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу.
Современная инфраструктура, производственные ресурсы и квалифицированный персонал аэропорта Шереметьево позволяют обеспечить наземное обслуживание разворотных рейсов авиакомпании «Победа» в течение 25 минут», — ранее сообщали в пресс-службе «Победы».
Справка
Читайте также:
«Перспективы отсутствуют»: NordStar закрыла подразделение в Санкт-Петербурге
Красноярская авиакомпания NordStar с 1 июля закрыла обособленное подразделение в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал генеральный директор и совладелец перевозчика Леонид Мохов.
Азия ближе: зимой запустят новый рейс из Красноярска в Лаос
-
Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует запустить прямой рейс из Красноярска в Лаос этой зимой.Две крупные авиакомпании закрыли онлайн-регистрацию на рейсы из Красноярска
С 26 октября авиакомпания «Аэрофлот» и S7 временно приостановили работу ряда онлайн-сервисов. Перевозчики проводят технические работы и переходят на отечественное ПО.