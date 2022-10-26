Две крупные авиакомпании закрыли онлайн-регистрацию на рейсы из Красноярска

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С 26 октября авиакомпания «Аэрофлот» и S7 временно приостановили работу ряда онлайн-сервисов. Перевозчики проводят технические работы и переходят на отечественное ПО.