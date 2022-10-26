Две крупные авиакомпании закрыли онлайн-регистрацию на рейсы из Красноярска
С 26 октября авиакомпания «Аэрофлот» и S7 временно приостановили работу ряда онлайн-сервисов. Перевозчики проводят технические работы и переходят на отечественное ПО.
Как рассказали в «Аэрофлоте», с 02:00 (мск) у пассажиров нет возможности пройти онлайн-регистрация на рейсы компании и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 «Авроры» и «России». Кроме того, нельзя купить субсидированные билеты через сайт и мобильное приложение. Регистрация на рейсы сейчас возможна в аэропорту, поэтому красноярцев и жителей других городов просят приезжать в воздушную гавань заранее — за 4 часа до вылета. Купить билеты можно в офисах продаж.
О временном перебое в работе онлайн-сервисов уведомили и в авиакомпании S7. С 26 октября приостановлена возможность приобрести, обменять или вернуть билеты через сайт. Также не работает онлайн-регистрация, онлайн-управление бронированием, возможность оплатить забронированный билет и купить допуслуги дистанционно.
Как долго не будут работать онлайн-сервисы, пока не сообщается. Об этом клиентов уведомят позднее.
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