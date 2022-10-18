Авиакомпания S7 Airlines перенесет абаканский рейс на вечер

Раньше из Красноярска в Абакан летали по ночам.

С 31 октября 2022 рейс Красноярске- Абакан компании S7 Airlines начнет выполняться в вечернее время, а не в ночное, как было раньше, об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Летать будут по-прежнему по понедельникам, средам и пятницам. Вылет их Красноярска в 17:20. Время в пути — один час.

Обратный рейс будет стартовать в 19:05. Время в пути — 55 мин.

Стоимость перелета в одну сторону начинается от 1 000 рублей, а туда и обратно — от 2 000 рублей.

Напомним, что прямое авиасообщение между Абаканом и Красноярском S7 Airlines запустила в июле 2022. Тогда борт из Красноярска вылетал 02:10.

Читайте также:

Авиакомпании КрасАвиа присвоен международный код IATA

«КрасАвиа» присвоили международный код ИАТА, что позволяет осуществлять не только внутренние, но и международные авиаперевозки.

Абакану открыли прямые перелеты в Сочи

Стартуют они в октябре 2022. Ранее таких рейсов не осуществлялось.

«КрасАвиа» закупит новые российские самолеты «Байкал»

Первые машины должны встать на маршруты перевозчика уже в 2025.