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Абакану открыли прямые перелеты в Сочи

Абакану открыли прямые перелеты в Сочи
Иллюстрация: vk.com/nordstar_airlines

Стартуют они в октябре. Ранее таких рейсов не осуществлялось.

#НОВОСТИ
Авиакомпания NordStar начнет летать между Абаканом и Сочи, сообщила пресс-служба перевозчика.
 
Стартуют полеты с 4 октября 2022 года. Выполнялся они будут дважды в неделю — по средам и воскресеньям.
 
Время вылета из Абакана в Сочи по средам в 13:00 местного времени, а по воскресеньям — в 11:10. Обратные же рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам.
 
Цена билета начинается от 8 185 рублей.
Новое направление Абакан — Сочи будет выполняться в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Открытие этого рейса стало возможным благодаря поддержке и софинансированию рейсов со стороны Республики Хакасия и Краснодарского края», — рассказали в NordStar’е.
Добавим, что из Красноярска в Сочи летают три авиакомпании: NordStar, NordWind и «Россия». В Абакан же можно улететь рейсом компании S7.
 
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Под акцию попали перелеты в десять российских городов. Продлится она всего несколько дней.

NordStar объявил распродажу на перелеты из Красноярска в пять городов РФ

Под акцию попали и билеты на полеты между другими городами.

NordStar запускает прямые рейсы в Самару

Раньше авиакомпания летала в этот город через Казань.

 

Автор: Петр Савельев
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