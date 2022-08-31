Абакану открыли прямые перелеты в Сочи
Стартуют они в октябре. Ранее таких рейсов не осуществлялось.
Авиакомпания NordStar начнет летать между Абаканом и Сочи, сообщила пресс-служба перевозчика.
Стартуют полеты с 4 октября 2022 года. Выполнялся они будут дважды в неделю — по средам и воскресеньям.
Время вылета из Абакана в Сочи по средам в 13:00 местного времени, а по воскресеньям — в 11:10. Обратные же рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам.
Цена билета начинается от 8 185 рублей.
Новое направление Абакан — Сочи будет выполняться в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок. Открытие этого рейса стало возможным благодаря поддержке и софинансированию рейсов со стороны Республики Хакасия и Краснодарского края», — рассказали в NordStar’е.
Добавим, что из Красноярска в Сочи летают три авиакомпании: NordStar, NordWind и «Россия». В Абакан же можно улететь рейсом компании S7.
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Раньше авиакомпания летала в этот город через Казань.