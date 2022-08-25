NordStar объявил распродажу на перелеты из Красноярска в пять городов РФ

Под акцию попали и билеты на полеты между другими городами.

С сегодняшнего дня билеты на перелеты из Красноярска в Казань, Самару, Санкт-Петербург, Сочи и Москву самолетами компании NordStar можно купить с существенной скидкой. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Так, цена билета до Москвы теперь начинается с 3 990, до Самары с 5 990 рублей, а до Казани, Санкт-Петербурга и Сочи — с 6 990 рублей. Также действует дополнительная скидка в 10% для детей. Акция распространяется и на обратные перелеты.

Единственное ограничение: перелет нужно совершить с 1 сентября 2022 года по 25 марта 2023-го. Билеты по льготным ценам можно купить до 4 сентября 2022 года.

Помимо красноярских рейсов, под распродажу попали и другие перелеты. В частности:

Сочи — Абакан//Абакан — Сочи от 6 990 рублей;

Москва — Санкт-Петербург//Санкт-Петербург — Москва от 1 390 рублей;

Москва — Сочи//Сочи — Москва от 2 590 рублей;

Москва — Махачкала//Махачкала — Москва от 2 590 рублей;

Москва — Минеральные Воды//Минеральные Воды — Москва от 2 590 рублей;

Москва — Курган//Курган — Москва от 4 590 рублей;

Пермь — Казань//Казань — Пермь от 1 990 рублей;

Челябинск — Сочи//Сочи — Челябинск от 2 990 рублей;

Нижний Новгород — Уфа//Уфа — Нижний Новгород от 2 490 рублей;

Самара — Тюмень//Тюмень — Самара от 1 990 рублей;

Новосибирск — Улан-Удэ//Улан-Удэ — Новосибирск от 4 990 рублей;

Новосибирск — Иркутск//Иркутск — Новосибирск от 4 990 рублей;

Екатеринбург — Ставрополь//Ставрополь — Екатеринбург от 2 990 рублей;

Екатеринбург — Волгоград// Волгоград — Екатеринбург от 2 490 рублей;

Нижнекамск — Москва//Москва — Нижнекамск от 1 990 рублей;

Нижнекамск — Санкт-Петербург//Санкт-Петербург — Нижнекамск от 1 990 рублей;

Уфа — Сочи//Сочи — Уфа от 2 990 рублей.

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