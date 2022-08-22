Красноярску добавят авиарейсов в Улан-Удэ, Южно-Сахалинск и Якутск

Дополнительные перелеты в эти города запускают две авиакомпании из группы «Аэрофлот».

Авиакомпании «Аврора» и «Россия» запускают дополнительные рейсы в Улан-Удэ, Южно-Сахалинск и Якутск из Красноярска, сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Допрейсы в Улан-Удэ стартуют 29 августа. Выполняться по понедельникам и субботам. Вылет из Красноярска в 9:05. С 31 октября расписание чуть изменится — вылет сдвинется на 9:30. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 2 000 рублей, а туда-обратно — от 4 000.

В Южно-Сахалинск начнут летать с 31 августа. По вторникам вылетать будут в 2:30, а по средам — в 6:25. Стоимость перелета начинается с 3 000 рублей в одну сторону и 6 000 — туда-обратно.

На якутское направление борты встанут 3 сентября. Летать будут трижды в неделю — по понедельникам, вторникам и субботам. Вылет из Красноярска в 8:55. Цена билета: от 2 500 рублей в одну сторону и от 5 000 в обе.

Напомним, что и «Аврора», и «Россия» входят в группу «Аэрофлот», которая на базе аэропорта Красноярска развивает региональный международный хаб.

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