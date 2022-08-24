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NordStar запускает прямые рейсы в Самару

NordStar запускает прямые рейсы в Самару
Иллюстрация: nordstar.ru

Раньше авиакомпания летала в этот город через Казань.

#НОВОСТИ
Авиакомпания NordStar открывает прямые перелеты между Красноярском и Самарой. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
 
Стартует программа 3 октября 2022 года. Летать будут дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. До 27 октября (включительно) вылет в 19:50, а после этой даты — в 19:35.
 
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 8 185 рублей, а туда-обратно — от 16 370 рублей.
 
Раньше NordStar летал в Самару через Казань. Однако теперь, судя по расписанию полетов на сайте аэропорта Красноярска, такого рейса больше нет. При этом прямой рейс до Казани авиакомпания сохранила.
 
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Из Красноярска можно будет улететь в Тобольск

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Красноярску добавят авиарейсов в Улан-Удэ, Южно-Сахалинск и Якутск

Дополнительные перелеты в эти города запускают две авиакомпании из группы «Аэрофлот».

Автор: Петр Савельев
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