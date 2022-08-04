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NordStar начнет летать в Казань из Красноярска в два раза чаще

NordStar начнет летать в Казань из Красноярска в два раза чаще
Иллюстрация: nordstar.ru

Дополнительная частота добавится в середине сентября.

#НОВОСТИ
Авиакомпания NordStar запустит второй рейс между Красноярском и Казанью. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
 
Стартует дополнительный рейс 15 сентября и впредь будет летать еженедельно по четвергам. Из Красноярска он будет вылетать 20:25, а обратно — в 21:50. Но с 30 октября время сдвинется на 21:30 и 22:30 соответственно.
 
На рейс поставлен Boeing 737-800.
 
Напомним, что летать в Казань из Красноярска NordStar начал в июле 2022 года. Этот город является промежуточным при перелете в Самару.
 
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Автор: Петр Савельев
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