NordStar начнет летать в Казань из Красноярска в два раза чаще

Дополнительная частота добавится в середине сентября.

Авиакомпания NordStar запустит второй рейс между Красноярском и Казанью. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Стартует дополнительный рейс 15 сентября и впредь будет летать еженедельно по четвергам. Из Красноярска он будет вылетать 20:25, а обратно — в 21:50. Но с 30 октября время сдвинется на 21:30 и 22:30 соответственно.

На рейс поставлен Boeing 737-800.

Напомним, что летать в Казань из Красноярска NordStar начал в июле 2022 года. Этот город является промежуточным при перелете в Самару.

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