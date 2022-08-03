В аэропорту Красноярска закрыли на ремонт бесплатную парковку

В международном аэропорту Красноярск начались ремонтные работы на парковке Р6. Это единственный бесплатный паркинг в аэропорту.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, территорию парковки заасфальтируют. Также там установят парковочное оборудование. Сейчас въезд и выезд на парковку заблокирован. Автомобилистов просят убрать свои машины, чтобы их не пришлось эвакуировать.

В пресс-службе аэропорта DK.RU уточнили, что сейчас решается вопрос останется парковка полностью бесплатной или станет частично платной после ремонта. Возможно, автомобилисты смогут оставлять свои транспортные средства бесплатно на какой-то период времени, например, на час. А далее за пребывание на паркинге нужно будет заплатить.