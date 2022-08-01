Холдинг Bellini открыл «Ромбабу» в аэропорту Красноярска
Ресторанный холдинг Bellini открыл в аэропорту Красноярска кондиторию «Ромбаба». Об этом рассказали в паблике воздушной гавани.
Кондитория разместилась на третьем этаже в стерильной зоне внутренних вылетов аэропорта. Также в этом году непосредственно в Красноярске «Ромбабы» появятся в центре города на месте закрывшегося магазина «Короли капусты» и ТЦ «Красноярье». Сейчас в помещениях идет ремонт.
Кроме того, у ресторанного холдинга есть планы выйти за пределы края. Ранее Анатолий Ващенко рассказывал DK.RU о планах открыть кондитории в Москве. Всего сеть намерена запустить в Москве 10 кондитерских, 5 из которых — до конца 2022 года.