Холдинг Bellini открыл «Ромбабу» в аэропорту Красноярска

Ресторанный холдинг Bellini открыл в аэропорту Красноярска кондиторию «Ромбаба». Об этом рассказали в паблике воздушной гавани.

Кондитория разместилась на третьем этаже в стерильной зоне внутренних вылетов аэропорта. Также в этом году непосредственно в Красноярске «Ромбабы» появятся в центре города на месте закрывшегося магазина «Короли капусты» и ТЦ «Красноярье». Сейчас в помещениях идет ремонт.