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Bellini откроет еще три кондитории «Ромбаба» в Красноярске

Bellini откроет еще три кондитории «Ромбаба» в Красноярске
Иллюстрация: ru.freepik.com

В этом году в Красноярске откроются три кондитории «Ромбаба». Об этом DK.RU рассказали в BELLINI Gastronomic Ecosystem.

#НОВОСТИ
Новые точки появятся в международном аэропорту Красноярск, в центре и ТЦ «Красноярье». Сейчас «Ромбаба» готова к открытию в аэропорту, на проспекте Мира в помещении идет ремонт. Точка в начале осени появится на месте закрывшегося в мае магазина «Короли капусты». Еще одна кондитория разместится в ТЦ «Красноярье». Ее планируют открыть в начале октября.
 
Концепция новых заведений будет такая же, как и в других кондиториях. Напомним, сейчас в Красноярске работает 4 заведения «Ромбаба». 
 
Ранее Анатолий Ващенко рассказывал DK.RU о планах открыть кондитории в Москве.  Всего сеть намерена открыть в Москве 10 кондитерских, 5 из которых — до конца 2022 года. Сейчас компания строит производственный цех
Автор: Петр Савельев
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