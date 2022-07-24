Bellini откроет еще три кондитории «Ромбаба» в Красноярске
В этом году в Красноярске откроются три кондитории «Ромбаба». Об этом DK.RU рассказали в BELLINI Gastronomic Ecosystem.
Новые точки появятся в международном аэропорту Красноярск, в центре и ТЦ «Красноярье». Сейчас «Ромбаба» готова к открытию в аэропорту, на проспекте Мира в помещении идет ремонт. Точка в начале осени появится на месте закрывшегося в мае магазина «Короли капусты». Еще одна кондитория разместится в ТЦ «Красноярье». Ее планируют открыть в начале октября.
Концепция новых заведений будет такая же, как и в других кондиториях. Напомним, сейчас в Красноярске работает 4 заведения «Ромбаба».
Ранее Анатолий Ващенко рассказывал DK.RU о планах открыть кондитории в Москве. Всего сеть намерена открыть в Москве 10 кондитерских, 5 из которых — до конца 2022 года. Сейчас компания строит производственный цех