Bellini откроет еще три кондитории «Ромбаба» в Красноярске

В этом году в Красноярске откроются три кондитории «Ромбаба». Об этом DK.RU рассказали в BELLINI Gastronomic Ecosystem.

Новые точки появятся в международном аэропорту Красноярск, в центре и ТЦ «Красноярье». Сейчас «Ромбаба» готова к открытию в аэропорту, на проспекте Мира в помещении идет ремонт. Точка в начале осени появится на месте закрывшегося в мае магазина «Короли капусты». Еще одна кондитория разместится в ТЦ «Красноярье». Ее планируют открыть в начале октября.

Концепция новых заведений будет такая же, как и в других кондиториях. Напомним, сейчас в Красноярске работает 4 заведения «Ромбаба».