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Из Красноярска можно будет улететь в Тобольск

Из Красноярска можно будет улететь в Тобольск
Иллюстрация: аэропорт Красноярск

На этой неделе из Красноярска запустят рейсы в Тобольск. С 11 августа на направлении начнет работать авиакомпания UVTaero. Об этом сообщили в аэропорту Красноярск.

#НОВОСТИ
Перевозчик будет летать туда и обратно по четвергам и субботам. Из Красноярска улететь можно в 15:55, прилёт — в 15:55. Из Тобольска вылет в 10:45, прилёт — в 15:00. Время везде указано местное. 
 
Перелет в одну сторону обойдется от 8 318 рублей (с багажом 10 кг). Билет до Тобольска и обратно в Красноярск стоит от 16 546 рублей. 
 

Справка

 
UVTaero — авиакомпания из Республики Татарстан. Базовыми аэропортами являются аэропорт «Бугульма» и международный аэропорт «Казань». Первый полет авиакомпания выполнила в 2015 году, а на международном направлении в 2017 году.
 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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