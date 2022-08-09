Из Красноярска можно будет улететь в Тобольск

На этой неделе из Красноярска запустят рейсы в Тобольск. С 11 августа на направлении начнет работать авиакомпания UVTaero. Об этом сообщили в аэропорту Красноярск.

Перевозчик будет летать туда и обратно по четвергам и субботам. Из Красноярска улететь можно в 15:55, прилёт — в 15:55. Из Тобольска вылет в 10:45, прилёт — в 15:00. Время везде указано местное.

Перелет в одну сторону обойдется от 8 318 рублей (с багажом 10 кг). Билет до Тобольска и обратно в Красноярск стоит от 16 546 рублей.