«Уральские авиалинии» станут чаще летать в Екатеринбург из Красноярска
Дополнительные рейсы будут совершаться до середины сентября.
С 17 августа 2022 года авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает дополнительные рейсы по маршруту Красноярск — Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.
Эти перелеты будут совершаться по средам и воскресеньям с вылетом из Красноярска в 16:10 и 18:00 соответственно. Обратно можно будет прилететь в эти же дни — вылет из Екатеринбурга в 15:10 и 18:00 по местному времени.
Завершаться полетные программы 4 сентября (воскресные рейсы) и 14 сентября (рейсы по средам).
Помимо этих перелетов в расписании «Уральских авиалиний» еще четыре рейса Красноярск — Екатеринбург (по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям). Сейчас это единственная авиакомпания, которая перевозит пассажиров между этими городами.
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Дополнительная частота добавится в середине сентября.
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Полеты по этому направлению стартовали только сегодня. И «Россия» сразу объявила о снижении стоимости билетов.
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Чем вызвано это желание и каким будет продаваемый пакет пока неясно.