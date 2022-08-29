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«Аэрофлот» распродает билеты на красноярские рейсы

«Аэрофлот» распродает билеты на красноярские рейсы
Автор фото: Василий Доенин. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Под акцию попали перелеты в десять российских городов. Продлится она всего несколько дней.

#НОВОСТИ
Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов на осенние рейсы из Красноярска. Об этом рассказали в пресс-службе местного аэропорта.
 
В частности, речь идет о следующих направлениях:
  • Москва
от 7 000 рублей — в одну сторону
от 10 000 рублей — туда-обратно
  • Санкт-Петербург
от 7 800 рублей — в одну сторону
от 13 000 рублей — туда-обратно
  • Чита
5 000 рублей — в одну сторону (с багажом)
10 000 рублей — туда-обратно (с багажом)
  • Новый Уренгой
5 000 рублей — в одну сторону (с багажом)
10 000 рублей — туда-обратно (с багажом)
  • Тюмень
4 500 рублей — в одну сторону (с багажом)
9 000 рублей — туда-обратно (с багажом)
  • Иркутск
от 3 150 рублей — в одну сторону
от 4 500 рублей — туда-обратно
  • Екатеринбург
от 6 300 рублей — в одну сторону
от 9 000 рублей — туда-обратно
  • Благовещенск
от 4 550 рублей — в одну сторону
от 6 500 рублей — туда-обратно
  • Владивосток (АК «Аврора»)
от 8 400 рублей — в одну сторону
от 12 000 рублей — туда-обратно
  • Хабаровск (АК «Аврора»)
от 11 900 рублей — в одну сторону
от 17 000 рублей — туда-обратно
 
Приобрести билеты по специальным ценам можно до 2 сентября 2022 года. Распространяются они на билеты, перелеты по которым запланированы на период с 1 сентября по 30 ноября этого года.
 
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Автор: Петр Савельев
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