«Аэрофлот» распродает билеты на красноярские рейсы

Под акцию попали перелеты в десять российских городов. Продлится она всего несколько дней.

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов на осенние рейсы из Красноярска. Об этом рассказали в пресс-службе местного аэропорта.

В частности, речь идет о следующих направлениях:

Москва

от 7 000 рублей — в одну сторону

от 10 000 рублей — туда-обратно

Санкт-Петербург

от 7 800 рублей — в одну сторону

от 13 000 рублей — туда-обратно

Чита

5 000 рублей — в одну сторону (с багажом)

10 000 рублей — туда-обратно (с багажом)

Новый Уренгой

5 000 рублей — в одну сторону (с багажом)

10 000 рублей — туда-обратно (с багажом)

Тюмень

4 500 рублей — в одну сторону (с багажом)

9 000 рублей — туда-обратно (с багажом)

Иркутск

от 3 150 рублей — в одну сторону

от 4 500 рублей — туда-обратно

Екатеринбург

от 6 300 рублей — в одну сторону

от 9 000 рублей — туда-обратно

Благовещенск

от 4 550 рублей — в одну сторону

от 6 500 рублей — туда-обратно

Владивосток (АК «Аврора»)

от 8 400 рублей — в одну сторону

от 12 000 рублей — туда-обратно

Хабаровск (АК «Аврора»)

от 11 900 рублей — в одну сторону

от 17 000 рублей — туда-обратно

Приобрести билеты по специальным ценам можно до 2 сентября 2022 года. Распространяются они на билеты, перелеты по которым запланированы на период с 1 сентября по 30 ноября этого года.

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