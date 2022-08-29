«Аэрофлот» распродает билеты на красноярские рейсы
Под акцию попали перелеты в десять российских городов. Продлится она всего несколько дней.
Авиакомпания «Аэрофлот» запустила распродажу билетов на осенние рейсы из Красноярска. Об этом рассказали в пресс-службе местного аэропорта.
В частности, речь идет о следующих направлениях:
- Москва
от 7 000 рублей — в одну сторону
от 10 000 рублей — туда-обратно
- Санкт-Петербург
от 7 800 рублей — в одну сторону
от 13 000 рублей — туда-обратно
- Чита
5 000 рублей — в одну сторону (с багажом)
10 000 рублей — туда-обратно (с багажом)
- Новый Уренгой
5 000 рублей — в одну сторону (с багажом)
10 000 рублей — туда-обратно (с багажом)
- Тюмень
4 500 рублей — в одну сторону (с багажом)
9 000 рублей — туда-обратно (с багажом)
- Иркутск
от 3 150 рублей — в одну сторону
от 4 500 рублей — туда-обратно
- Екатеринбург
от 6 300 рублей — в одну сторону
от 9 000 рублей — туда-обратно
- Благовещенск
от 4 550 рублей — в одну сторону
от 6 500 рублей — туда-обратно
- Владивосток (АК «Аврора»)
от 8 400 рублей — в одну сторону
от 12 000 рублей — туда-обратно
- Хабаровск (АК «Аврора»)
от 11 900 рублей — в одну сторону
от 17 000 рублей — туда-обратно
Приобрести билеты по специальным ценам можно до 2 сентября 2022 года. Распространяются они на билеты, перелеты по которым запланированы на период с 1 сентября по 30 ноября этого года.
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