ANEX Tour повезет красноярских туристов в Сочи на самолетах NordStar’а

Компании договорились о сотрудничестве на весь зимний сезон (но по Красноярску - лишь до конца новогодних каникул).

Туроператор ANEX Tour выкупил на зимний сезон блоки мест на рейсах авиакомпании NordStar из Красноярска, Москвы и Уфы в Сочи. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России, со ссылкой на пресс-службу турфирмы.

Блочные перелеты входят в состав пакетных туров оператора. За счет того, что стоимость такого билета фиксирована, цена самого пакета становится более годной. Так, путевка с вылетом из Красноярска на двоих обойдется в 60 тыс. рублей за семь ночей в двухзвездочном отеле в Имеретинской бухте.

Полетная программа из Красноярска стартует 18 ноября 2022. Летать будут трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

Последний рейс с блочными местами состоится 8 января 2023. Примечательно, что из Москвы и Уфы в таком формате летать будут практически до конца марта следующего года.

Добавим, что помимо NordStar’а в Сочи из Красноярска сейчас летают только NordWind и «Россия». Однако, судя по расписанию на сайте аэропорта Красноярска, «Северный ветер» покинет это направление буквально через несколько дней — последний рейс назначен на 28 октября.

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