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NordStar полетит из Красноярска в Казань, Самару и Санкт-Петербург по спецтарифам

NordStar полетит из Красноярска в Казань, Самару и Санкт-Петербург по спецтарифам
Иллюстрация: vk.com/nordstar_airlines

На одном из этих направлений, цены снижены более чем вдвое.

#НОВОСТИ

Компания NordStar снижает цены на перелеты из Красноярска в Казань, Самару и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Теперь улететь в Казань можно минимум за 4 990 рублей, в Самару — за 2 000 рублей, а в Санкт-Петербург — за 6 200 рублей (цена в одну сторону).

Насколько велико снижение цен, неясно. Однако, судя по информации в соцсетях перевозчика, ранее цена перелета в Самару (в одну сторону) начиналась с 4 990 рублей.

Опять же на самарском направлении новые цены начнут действовать с 3 октября 2022. По остальным маршрутам информации нет, как и о том, а какой срок распространяется акция.

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Стартуют они в октябре 2022. Ранее таких рейсов не осуществлялось.

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Под акцию попали перелеты в десять российских городов. Продлится она всего несколько дней.

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Дополнительные рейсы будут совершаться до середины сентября.

Автор: Петр Савельев
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