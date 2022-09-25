NordStar полетит из Красноярска в Казань, Самару и Санкт-Петербург по спецтарифам
На одном из этих направлений, цены снижены более чем вдвое.
Компания NordStar снижает цены на перелеты из Красноярска в Казань, Самару и Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.
Теперь улететь в Казань можно минимум за 4 990 рублей, в Самару — за 2 000 рублей, а в Санкт-Петербург — за 6 200 рублей (цена в одну сторону).
Насколько велико снижение цен, неясно. Однако, судя по информации в соцсетях перевозчика, ранее цена перелета в Самару (в одну сторону) начиналась с 4 990 рублей.
Опять же на самарском направлении новые цены начнут действовать с 3 октября 2022. По остальным маршрутам информации нет, как и о том, а какой срок распространяется акция.
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