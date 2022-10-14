Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.10
63,49
62,59
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«КрасАвиа» распродает билеты из Красноярска со скидками до 80%

«КрасАвиа» распродает билеты из Красноярска со скидками до 80%
Иллюстрация: vk.com/krasavia

Авиакомпания «КрасАвиа» объявила распродажу авиабилетов на рейсы из Красноярска, Кызыла, Норильска, Томска и Туруханска. Всего билеты со скидкой можно купить на 32 направления.

#НОВОСТИ
Дешевые билеты продаются 14…23 октября 2022. Их количество ограничено. Скидки распространяются на билеты с вылетом в период 1 ноября…26 марта 2023. 
 
Размер скидки составляет до 80 %. Например, из Красноярска в Томск, Богучаны, Кемерово и Мотыгино билет обойдется в 999 рублей. В Барнаул и Новокузнецк билет на самолете «КрасАвиа» стоит 1499 рублей, а в Нижнеангарск — 1999 рублей.
 
«КрасАвиа» распродает билеты из Красноярска со скидками до 80% 1
 
Читайте также:
 

  • «КрасАвиа» присвоили международный код ИАТА, что позволяет осуществлять не только внутренние, но и международные авиаперевозки.

  • Utair с ноября будет чаще летать из Красноярска в Омск

    Авиакомпания Utair начнет летать новому расписанию из Красноярска в Омск и Братск. В Омск можно будет улететь до трех раз в неделю.

«КрасАвиа» закупит новые российские самолеты «Байкал»

Первые машины должны встать на маршруты перевозчика уже в 2025.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске на месте рынка «Октябрьский» построят станцию метроВ Красноярске на месте рынка «Октябрьский» построят станцию метро
  • Бастрыкин назначил нового замруководителя СК по Красноярскому краюБастрыкин назначил нового замруководителя СК по Красноярскому краю
  • В Красноярском крае достраивают 17 домов обманутых дольщиковВ Красноярском крае достраивают 17 домов обманутых дольщиков
  • Поезд к нам приедет. С Дедом МорозомПоезд к нам приедет. С Дедом Морозом
  • «Творчество и не только»: в Красноярске обсудили будущее креативных индустрий«Творчество и не только»: в Красноярске обсудили будущее креативных индустрий
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.