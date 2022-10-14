«КрасАвиа» распродает билеты из Красноярска со скидками до 80%

Иллюстрация: vk.com/krasavia

Авиакомпания «КрасАвиа» объявила распродажу авиабилетов на рейсы из Красноярска, Кызыла, Норильска, Томска и Туруханска. Всего билеты со скидкой можно купить на 32 направления.