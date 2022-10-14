«КрасАвиа» распродает билеты из Красноярска со скидками до 80%
Авиакомпания «КрасАвиа» объявила распродажу авиабилетов на рейсы из Красноярска, Кызыла, Норильска, Томска и Туруханска. Всего билеты со скидкой можно купить на 32 направления.
Дешевые билеты продаются 14…23 октября 2022. Их количество ограничено. Скидки распространяются на билеты с вылетом в период 1 ноября…26 марта 2023.
Размер скидки составляет до 80 %. Например, из Красноярска в Томск, Богучаны, Кемерово и Мотыгино билет обойдется в 999 рублей. В Барнаул и Новокузнецк билет на самолете «КрасАвиа» стоит 1499 рублей, а в Нижнеангарск — 1999 рублей.
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