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С начала года через аэропорт Красноярска прошло более 2 млн человек

С начала года через аэропорт Красноярска прошло более 2 млн человек
Автор фото: Василий Доенин. Иллюстрация: пресс-служба аэропорта Красноярск

Пассажиропоток воздушной гавани прибавил к прошлому году 14%, а вот грузовой оборот почти на столько же снизился.

#НОВОСТИ

За девять месяцев 2022 аэропорт Красноярска обслужил 2 295 762 пассажира, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Грузооборот же аэропорта за означенный период сократился на 13% год к году и составил 11 403 тонны.

По сравнению с другими российскими аэропортами, ситуация в грузовом секторе воздушных ворот Енисейской Сибири выглядит более позитивно. По данным Транспортно-Клиринговой палаты, падение грузопотока аэропорта Красноярск в 2,5 раза меньше, чем в целом по отрасли», — говорят в пресс-службе.

Стоит также отметить, что количество вылетов грузовых судов из аэропорта Красноярска сократилось на 54%, а число улетевших пассажирских рейсов выросло на 12%. В результате, даже на фоне введенных санкций, общее количество самолетовылетов сократилось за три квартала всего на 3% — до 12 710.

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Автор: Петр Савельев
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