С начала года через аэропорт Красноярска прошло более 2 млн человек

Пассажиропоток воздушной гавани прибавил к прошлому году 14%, а вот грузовой оборот почти на столько же снизился.

За девять месяцев 2022 аэропорт Красноярска обслужил 2 295 762 пассажира, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Грузооборот же аэропорта за означенный период сократился на 13% год к году и составил 11 403 тонны.

По сравнению с другими российскими аэропортами, ситуация в грузовом секторе воздушных ворот Енисейской Сибири выглядит более позитивно. По данным Транспортно-Клиринговой палаты, падение грузопотока аэропорта Красноярск в 2,5 раза меньше, чем в целом по отрасли», — говорят в пресс-службе.

Стоит также отметить, что количество вылетов грузовых судов из аэропорта Красноярска сократилось на 54%, а число улетевших пассажирских рейсов выросло на 12%. В результате, даже на фоне введенных санкций, общее количество самолетовылетов сократилось за три квартала всего на 3% — до 12 710.

Читайте также:

Краевые акции аэропорта Красноярск продали почти за полмиллиарда

Итоговая цена оказалась более чем вдвое рыночной стоимости пакета.

ТОП-100 самых успешных компаний Красноярского края по итогам 2021

В Главном номере года «Деловой квартал» представляет «золотую сотню» предприятий Красноярского края, составленную на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Красноярскому аэропорту нарастят грузовую производительность

Оператор грузового терминала воздушной гавани решил заняться бережливым производством.