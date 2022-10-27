Азия ближе: зимой запустят новый рейс Красноярск-Вьентьян
Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует запустить прямой рейс из Красноярска в Лаос этой зимой.
Из Вьетьяна самолеты авиаперевозчика начнут летать в другие страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Таиланд, Камбоджу, Индонезию.
По словам представителей авиакомпании, представленный способ полетов самый оптимальный в условиях ограничений. Впрочем, и сам Лаос — привлекательное туристическое направление. Там развитая инфраструктура, много достопримечательностей, красивая природа.
Будут доступны как пакетные туры, так и отдельные авиабилеты. Борт в Лаос планируют запустить с декабря 2022 дважды в неделю.
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