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Азия ближе: зимой запустят новый рейс Красноярск-Вьентьян

Азия ближе: зимой запустят новый рейс Красноярск-Вьентьян
Иллюстрация: Яндекс

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует запустить прямой рейс из Красноярска в Лаос этой зимой.

#НОВОСТИ

Из Вьетьяна самолеты авиаперевозчика начнут летать в другие страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам, Таиланд, Камбоджу, Индонезию.

По словам представителей авиакомпании, представленный способ полетов самый оптимальный в условиях ограничений. Впрочем, и сам Лаос — привлекательное туристическое направление. Там развитая инфраструктура, много достопримечательностей, красивая природа.

Будут доступны как пакетные туры, так и отдельные авиабилеты. Борт в Лаос планируют запустить с декабря 2022 дважды в неделю.

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Автор: Петр Савельев
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