Из Красноярска запускают чартеры на Пхукет
Со 2 ноября из Красноярска стартуют прямые рейсы на остров Пхукет. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Красноярск.
Рейсы будет выполнять авиакомпания IKAR на Boeing 777-200ER. Улететь можно будет по средам.
Туры предлагает туроператор Pegas Touristik. Путевки расссчитаны на 6, 13, 20 ночей. Отдых на 14 дней обойдется от 160 109 рублей на двоих взрослых.
Напомним, с 11 ноября из Красноярска можно будет улететь на Шри-Ланку. Доставлять туристов к месту отдыха будут бортами AZUR air.
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