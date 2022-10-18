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Из Красноярска запускают чартеры на Пхукет

Из Красноярска запускают чартеры на Пхукет
Иллюстрация: аэропорт Красноярск

Со 2 ноября из Красноярска стартуют прямые рейсы на остров Пхукет. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Красноярск.

#НОВОСТИ
Рейсы будет выполнять авиакомпания IKAR на Boeing 777-200ER. Улететь можно будет по средам. 
 
Туры предлагает туроператор Pegas Touristik. Путевки расссчитаны на 6, 13, 20 ночей. Отдых на 14 дней обойдется от 160 109 рублей на двоих взрослых.
 
Напомним, с 11 ноября из Красноярска можно будет улететь на Шри-Ланку. Доставлять туристов к месту отдыха будут бортами AZUR air.  
 
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Автор: Петр Савельев
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